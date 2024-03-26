Hakkari'de En Fazla Kar Kalınlığı Kaydedildi

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Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 232 santimetreyle Hakkari'de kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Hakkari'de 232, Palandöken'de 217, Kartalkaya'da 154, Sarıkamış'ta 152, Ergan'da 146, Erciyes'te 95, Hesarek'te 85, Uludağ'da 69, Yalnızçam'da 67, Yıldız Dağı'nda 35, Ilgaz'da 34, Kop'ta 26, Çambaşı'nda 21, Gevaş ve Kartepe'de 11, Hazarbaba, Davraz, Ovacık ve Keltepe'de 10, Mersivan ve Elmadağ'da 7, Murat Dağı'nda 5 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 26.03.2024 En düşük En yüksek Hakkari KY -10 -2 Kartalkaya KY -8 1 Ergan KY -7 -2 Sarıkamış KY -11 -1 Palandöken KY -6 -5 Erciyes Y -4 2 Yalnızçam KY -7 -2 Yıldıztepe P -5 2 Uludağ PB -3 6 Yıldız Dağı KKY -1 4 Kop KY -6 1 Ilgaz KY -6 0 Ovacık KKY 0 5 (KY: Kar yağışlı, KKY: Karla karışık yağmurlu, Y: Yağmurlu, PB: Parçalı bulutlu, P: Puslu) (KY: Kar yağışlı, KKY: Karla karışık yağmurlu, Y: Yağmurlu, PB: Parçalı bulutlu, P: Puslu)

Kaynak: AA