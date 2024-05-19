Hakkari'de Hatay Sanat Merkezi Grubu tarafından müzikli tiyatro oyunu sahnelendi - Son Dakika
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Hakkari'de Hatay Sanat Merkezi Grubu tarafından müzikli tiyatro oyunu sahnelendi

Hakkari\'de Hatay Sanat Merkezi Grubu tarafından müzikli tiyatro oyunu sahnelendi

Hakkari'de, Hatay Sanat Merkezi Grubu tarafından düzenlenen 'Gösteri Karnavalı' adlı müzikli tiyatro oyunu büyük ilgi gördü. Halk Eğitimi Merkezi'nin konferans salonunda gerçekleştirilen oyuna çocuklar ve aileleri katıldı. Oyunda müzik eşliğinde eğlenen çocuklar, robot gösterisiyle de keyifli bir zaman geçirdi. Grup Sorumlusu Hamza Ölmez, Türkiye'nin dört bir yanında sahne aldıklarını ve çocuklarla buluştuklarını belirtti. Hakkari'de dördüncü kez sahne aldıklarını ifade eden Ölmez, çocukların ilgisi ve sevincinin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

19.05.2024 16:13
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Hakkari'de, Hatay Sanat Merkezi Grubu tarafından "Gösteri Karnavalı" adlı müzikli tiyatro oyunu sahnelendi.

Halk Eğitimi Merkezi'nin konferans salonunda düzenlenen oyuna çocuklar ilgi gösterdi.

Etkinliğe aileleriyle katılan çocuklar, yaklaşık 1 saat süren ve robot gösterisinin de sunulduğu oyunda müzik eşliğinde eğlendi.

Grup Sorumlusu Hamza Ölmez, Türkiye'nin her tarafında sahne alıp çocuklarla buluştuklarını söyledi.

Kentte bu yıl dördüncü kez sahne aldıklarını aktaran Ölmez, "Bugün hem Yüksekova hem de Hakkari'de gösteriler yaptık. Grubumuzun sayısı sürekli değişiyor. Gittiğimiz yerlerde bizimle çalışan öğrencileri de gösterilere dahil ediyoruz. Hakkari'de Gösteri Karnavalı oyununu sahneledik. Çocukların ilgisi ve sevinci bizi mutlu etti. Robot gösterisi de oldu. Çocuklar doyasıya eğlendi. Bu da bizi daha çok motive ediyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hakkari'de Hatay Sanat Merkezi Grubu tarafından müzikli tiyatro oyunu sahnelendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hakkari'de Hatay Sanat Merkezi Grubu tarafından müzikli tiyatro oyunu sahnelendi - Son Dakika
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