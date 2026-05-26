Hakkari'de Heyelan Sonrası Ulaşım Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hakkari'de Heyelan Sonrası Ulaşım Düzenlendi

Hakkari\'de Heyelan Sonrası Ulaşım Düzenlendi
26.05.2026 11:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakkari'de meydana gelen heyelan sonrası ulaşıma alternatif yol ve köprülerle çözüm bulundu.

Hakkari'de meydana gelen heyelan sonucu Hakkari- Van kara yolunda yaşanan ulaşım sıkıntısı, Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari Valiliği, Karayolları ve DSİ ekiplerinin çalışmaları sonucu açılan alternatif güzergah ve kurulan iki panel köprüyle giderildi.

Merkeze bağlı Akçalı köyü mevkisinde 13 Nisan'da meydana gelen heyelan sonucu yolun kullanılamaz hale gelmesi nedeniyle vatandaşların ulaşımda sorun yaşamaması için Karayolları 11. Bölge Müdürlüğünce çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda Tatlı köyü mevkisinde yapılan 2,5 kilometrelik alternatif yolun ana yola bağlanması için devreye giren Milli Savunma Bakanlığınca Zap Suyu'nun üzerinde 39 metrelik panel köprü inşa edildi.

Köprünün tamamlanmasıyla kontrollü geçişlerin başladığı söz konusu güzergahın gidiş geliş şeklinde kullanılması için Mehmetçiğin inşa ettiği köprünün yanına Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü tarafından da ikinci panel köprü kuruldu.

Alternatif güzergah ve inşa edilen panel köprüler sayesinde yaşanan sorunu ortadan kaldırıldı, sürücü ve yolcular yeniden kesintisiz ulaşım imkanına kavuştu.

Devlet Su İşleri 17. Bölge Müdürlüğü ekipleri de kütle halinde kayan toprak nedeniyle yatağı daralan Zap Suyu kenarında çalışma yürüttü.

Bölgede olası taşkın tehlikesine karşı gece gündüz çalışan ekipler, köprülerin bulunduğu noktada da tahkimat işlemi yaptı.

Bölgeden geçen sürücülerden Murat Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çalışmalarda emeği geçen kurumlara ve personele teşekkür etti.

Kentte meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşımda sıkıntı yaşadıklarını belirten Arslan, şunları kaydetti:

"Şu an çok güzel iki köprümüz var. Tonajlı araçların geçebileceği şekilde inşa edilmiş. Yol sıkıntımız şu an yok. Kentteki herkesin beklentisi Berçelan'da yapılacak bir alternatif yoldur. Önce açılan geçici güzergahlardan 1,5 saate yakın yol gidiyorduk. Hem rampaydı hem de sıkıntılıydı ama şu an çok şükür rahat. Köprülerimiz de iyi. Buradan gidince 10 dakikada geçiyoruz. Allah razı olsun."

"Önceki güzergahtan ulaşım sıkıntılıydı"

Sürücü Seyfettin Seyhan ise yapılan yeni yol ve köprülerden memnun kaldıklarını dile getirerek, "Çok şükür ulaşım rahatladı. Önceki güzergahtan ulaşım sıkıntılıydı. Buranın açılması iyi oldu." dedi.

DSİ personeli Engin Çiğdem de bölgede iki panel köprünün trafiğe açıldığını anlatarak, "Şu an bir sıkıntı yok. İlerleyen süreçte yeni köprüler de yapılacak. Biz de DSİ olarak taş tahkimatı yapıyoruz. Ulaşım çok rahatladı. İki şeritli bir yol açıldı. Çalışmalar da sürüyor." diye konuştu.

Esnaf Fevzi İrdem de heyelan nedeniyle ulaşımda sıkıntı yaşadıklarını, yapılan yol ve köprülerle bu sorunun aşıldığını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Kentin coğrafi olarak zorlu bir yapısı olduğunu kaydeden İrdem, "Allah'a şükür şu an alternatif yolumuz açıldı. Devlet büyüklerimizden isteğimiz, Berçelan yolunun açılmasıdır. Yol konusu herkesi ilgilendiren bir konu. Yapılan hizmeti ufak görmemek lazım ama bu hizmetle de yetinmemek lazım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Milli Savunma Bakanlığı, Yerel Haberler, 3. Sayfa, Hakkari, Ekonomi, Ulaşım, Güncel, Yaşam, Van, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hakkari'de Heyelan Sonrası Ulaşım Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trafik cezası yiyince mutlu oldu, polisleri tek tek tebrik etti Trafik cezası yiyince mutlu oldu, polisleri tek tek tebrik etti
Siyasi parti liderlerinin Kurban Bayramı programı belli oldu Siyasi parti liderlerinin Kurban Bayramı programı belli oldu
Dursun Özbek’ten “Icardi’yi bize verme şansınız var mı“sorusuna güldüren yanıt Dursun Özbek'ten "Icardi’yi bize verme şansınız var mı?"sorusuna güldüren yanıt
Mantar toplarken ayı saldırısına uğradı Mantar toplarken ayı saldırısına uğradı
Bayram tatili öncesi İstanbul’da trafik rahatladı Bayram tatili öncesi İstanbul'da trafik rahatladı
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Fransa Açık’a ilk turda veda etti Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Fransa Açık'a ilk turda veda etti

11:03
İçişleri Bakanı Çiftçi’den CHP açıklaması: Polis müdahalesi Kılıçdaroğlu yönetiminin talebiyle yapıldı
İçişleri Bakanı Çiftçi'den CHP açıklaması: Polis müdahalesi Kılıçdaroğlu yönetiminin talebiyle yapıldı
10:50
Sibel Can sahnede coştu: Yıllar ona yarıyor
Sibel Can sahnede coştu: Yıllar ona yarıyor
10:15
Özgür Özel’den İzmir’de gövde gösterisi Valiliğin itirazına jet yanıt geldi
Özgür Özel'den İzmir'de gövde gösterisi! Valiliğin itirazına jet yanıt geldi
09:53
Kılıçdaroğlu, Ali Mahir Başarır’ın üstünü çizdi: Sadece onu affetmem
Kılıçdaroğlu, Ali Mahir Başarır'ın üstünü çizdi: Sadece onu affetmem
07:58
İstinaftan emsal karar Mesai dışı WhatsApp mesajı fazla mesai sayılacak
İstinaftan emsal karar! Mesai dışı WhatsApp mesajı fazla mesai sayılacak
07:29
Güzelbahçe Belediyesi’ne operasyon Başkan dahil çok sayıda kişi gözaltında
Güzelbahçe Belediyesi'ne operasyon! Başkan dahil çok sayıda kişi gözaltında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2026 11:24:31. #.0.5#
SON DAKİKA: Hakkari'de Heyelan Sonrası Ulaşım Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.