Hakkari'de iki besici sürülerini karla kaplı meralardan alçak kesimlere indirdi - Son Dakika
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Hakkari'de iki besici sürülerini karla kaplı meralardan alçak kesimlere indirdi

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Hakkari\'de iki besici sürülerini karla kaplı meralardan alçak kesimlere indirdi
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Hakkari\'de iki besici sürülerini karla kaplı meralardan alçak kesimlere indirdi
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Hakkari'de son günlerde etkili olan karın ardından dağlar beyaza büründü, Mergabütan Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı. Otlakları kar altında kalan iki besici, sürülerini alçak kesimlere götürmek için Durankaya yolundan kent merkezine ilerledi.

Hakkari'de hayvan yetiştiricileri, son günlerde etkili olan karın ardından sürülerini beyaza bürünen dağ ve meralardan sonbahar havasının hakim olduğu alçak kesimlere götürdü.

Kentte son günlerde etkili olan kar nedeniyle dağlar ve yüksek kesimler beyaza büründü.

Yağışın ardından Mergabütan Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı. Kayak merkezi ve Durankaya beldesi yakınındaki bazı elektrik direkleri ve nakil hatları karla kaplandı.

Dağlık alanda hayvanlarını otlatan iki besici, otlakların kar altında kalmasıyla hayvanlarını alçak kesimlere götürmek için yola koyuldu.

Besiciler, sürüleriyle Durankaya beldesi yolundan ve karla kaplı dağlardan kent merkezine doğru ilerledi.

Yamaçların alt kısımlarında güz renklerine bürünen bitki ve ağaçlar ile beyaz örtüyle kaplanan dağlar, güzel görüntüler ortaya çıkardı.

Küçükbaş hayvan sürüsünün kent merkezine ilerlemesi ile sonbahar ve kış güzelliğini sunan manzaralar dronla görüntülendi.

Kaynak: AA
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