Hakkari'de Irak uyruklu şüphelinin üzerinde 1 kilo 870 gram külçe altın ele geçirildi

Binali Yıldırım: Cumhurbaşkanı liderliğinde sıkıntıları aşarız

Eski TBMM Başkanı ve başbakanlardan Binali Yıldırım, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, pandeminin etkilerinin devam ettiğini ancak Cumhurbaşkanı liderliğinde bu sıkıntıların aşılacağını belirtti. Yıldırım, Türkiye'nin zor bir coğrafyada bulunduğunu ve terörle mücadelede kararlı olduklarını vurguladı. Ayrıca, dünya ekonomisinin küçüldüğünü ve ülkelerin üretim yapmakta zorlandığını ifade ederek, Türkiye'nin bu zorlukları aşacağına inandığını söyledi. Yıldırım ayrıca, Gazze'deki soykırım ve katliama karşı Türkiye'nin çaba gösterdiğini ve uluslararası düzeyde takipçi olmaya devam edeceklerini belirtti.