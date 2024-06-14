Hakkari'de Jandarma Teşkilatının 185'inci kuruluş yıl dönümü kutlandı - Son Dakika
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Hakkari'de Jandarma Teşkilatının 185'inci kuruluş yıl dönümü kutlandı

Hakkari'de Jandarma Teşkilatının 185'inci kuruluş yıl dönümü, çeşitli etkinliklerle kutlandı. Valilik önünde düzenlenen törende çelenk sunuldu ve ödül töreni gerçekleştirildi. Ardından Ulu Cami'de Mevlid-i Şerif programı düzenlendi ve vatandaşlara lokum ikram edildi. Programa askeri personel, kurum amirleri, askerler ve öğrenciler katıldı.

14.06.2024 13:43
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Hakkari'de Jandarma Teşkilatının 185'inci kuruluş yıl dönümü etkinliklerle kutlandı.

Valilik önünde düzenlenen törende İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından şiir yarışmasında birinci olan öğrenciye ödülü verildi.

Daha sonra Ulu Cami'de düzenlenen Mevlid-i Şerif programında Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu, dualar edildi.

Programın ardından vatandaşlara lokum ikram edildi.

Programa askeri personel, kurum amirleri, askerler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hakkari'de Jandarma Teşkilatının 185'inci kuruluş yıl dönümü kutlandı - Son Dakika

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