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Hakkari'de Kar Kalınlığı Rekor Seviyeye Ulaştı - Son Dakika
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Hakkari'de Kar Kalınlığı Rekor Seviyeye Ulaştı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 182 santimetreyle Hakkari'de kaydedildi. Diğer kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları ise sırasıyla Kartalkaya'da 160, Sarıkamış'ta 151, Palandöken'de 149, Ergan'da 118, Palandöken 2'de 110, Erciyes'te 80, Kartepe'de 58, Uludağ'da 45, Çambaşı'nda 30, Hesarek, Mersivan ve Yalnızçam'da 28, Ilgaz ve Yıldız Dağı'nda 25, Yıldıztepe'de 20, Zigana'da 15, Kop'ta 12 ve Denizli'de 10 santimetre olarak ölçüldü. Ayrıca bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri de verildi.

Hakkari\'de Kar Kalınlığı Rekor Seviyeye Ulaştı
24.01.2024 - 09:11,
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Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 182 santimetreyle Hakkari'de kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Hakkari'de 182, Kartalkaya'da 160, Sarıkamış'ta 151, Palandöken'de 149, Ergan'da 118, Palandöken 2'de 110, Erciyes'te 80, Kartepe'de 58, Uludağ'da 45, Çambaşı'nda 30, Hesarek, Mersivan ve Yalnızçam'da 28, Ilgaz ve Yıldız Dağı'nda 25, Yıldıztepe'de 20, Zigana'da 15, Kop'ta 12 ve Denizli'de 10 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez24.01.2024En düşükEn yüksek
HakkariYKY-5-4
KartalkayaPB-8-2
SarıkamışKY-10-6
PalandökenKY-9-7
ErganÇB-10-7
ErciyesAB-15-5
KartepePB-40
UludağS-8-2
ÇambaşıS-9-6
HesarekKY-7-4
MersivanÇB-9-6
YalnızçamHKY-15-3
IlgazS-12-3
Yıldız DağıPB-13-5
ZiganaKY-6-3
KopÇB-9-3
DenizliAB-54
(YKY: Yoğun kar yağışlı, PB: Parçalı bulutlu, KY: Kar yağışlı, ÇB: Çok bulutlu, AB: Az bulutlu, S: Sisli, HKY: Hafif kar yağışlı)

Kaynak: AA
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Toros Dağları, Kartalkaya, Erciyes, Hakkari, Hava Durumu, Spor, Güncel, Son Dakika

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