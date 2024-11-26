Hakkari'de Kar Yağışı Nedeniyle Eğitim 1 Gün Tatil Edildi - Son Dakika
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Hakkari'de Kar Yağışı Nedeniyle Eğitim 1 Gün Tatil Edildi

Hakkari\'de Kar Yağışı Nedeniyle Eğitim 1 Gün Tatil Edildi

Hakkari'de etkili olan kar yağışı nedeniyle vali tarafından yapılan açıklamada, tüm resmi kreş, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki eğitim kurumlarında 27 Kasım 2024 tarihinde eğitime bir gün süreyle ara verileceği belirtildi. Yoğun kar yağışı ve beklenen soğuk hava nedeniyle, hamile ve engelli kamu çalışanları da idari izinli sayılacak.

26.11.2024 22:18  Güncelleme: 22:22
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HAKKARİ'de etkili olan kar yağışı nedeniyle ilk, ortaokul ve liselerde eğitim- öğretime 1 gün ara verildi.

Kentte etkili olan kar yağışı günlük yaşamı olumsuz etkilerken, Hakkari Valiliği tarafından okulların tatil edilmesine ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "İlimiz genelinde gece saatlerinde devam edecek yoğun kar yağısı ve akabinde hava sıcaklığın eksi derecelere düşmesi sebebiyle meydana gelebilecek don ve buzlanma riskleri nedeniyle 27.11.2024 Çarşamba günü, ilimiz genelinde; (yüksek öğretim kurumları, özel kreş ve özel anaokulları, halk eğitimi merkezleri kursları, rehberlik ve araştırma merkezleri hariç) tüm resmi anaokulları, resmi/ özel ilk, ortaokul ve lise dereceli eğitim kurumlar ile özel öğretim kurumlarında, eğitim- öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personeller de söz konusu tarihte idari izinli sayılacaklardır" denildi.

Bu arada yağışın etkili olduğu Yüksekova ilçe merkezinde kar kalınlığının yer yer 10, yüksek kesimlerde ise 20 santimetreye kadar ulaştığı belirtildi.

Haber: Yaşar KAPLAN- Mehmet ÖZKAN/ HAKKARİ,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Hakkari'de Kar Yağışı Nedeniyle Eğitim 1 Gün Tatil Edildi - Son Dakika

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