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Hakkari'de Kayan Kamyonetin Altında Kalmaktan Son Anda Kurtulan Kadın - Son Dakika
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Hakkari'de Kayan Kamyonetin Altında Kalmaktan Son Anda Kurtulan Kadın

Hakkari'de kar yağışı sonrası buzlanan yolda kayan kamyonetin altında kalmaktan son anda kurtulan bir kadının olay anı cep telefonuyla kaydedildi. Kamyonet, istinat duvarına çarptıktan sonra dururken, araç sürücüsü geri geri giderek yokuştan çıkmayı başardı.

Hakkari\'de Kayan Kamyonetin Altında Kalmaktan Son Anda Kurtulan Kadın
26.01.2024 - 21:48,
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HAKKARİ'de yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, kar yağışı sonrası buz pistine dönen yolda kayan otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Olay anı cep telefon kamerasına yansıdı.

Hakkari'de, kar yağışının ardından buz pistine dönen yollarda araç sürücüleri zor anlar yaşıyor. Yeni mahalledeki yokuşta bir kamyonet, buzlanma nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaymaya başladı. O sırada yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadın, kayan kamyonetin altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar cep telefon kamerasına kaydedilirken, kayan kamyonet de istinat duvarına çarptıktan sonra durdu. Ön kaportasında hasar oluşan aracın sürücüsü, geri geri giderek yokuştan çıkmayı başardı.

Kaynak: DHA
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