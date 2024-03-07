Minibüsteki yolcunun ayakkabısında 3 kilogram altın ele geçirildi

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bir minibüste yapılan aramada, bir yolcunun ayakkabılarının içine gizlenmiş piyasa değeri 6 milyon 600 bin lira olduğu belirtilen birer kilogramlık 3 külçe altın ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Hakkari İl Jandarma Komutanlığı, yolcu servisi vasıtasıyla yasadışı yollardan kayıt dışı olarak altın sevk edileceğini öğrenince operasyonun düğmesine bastı. Ekipler, Hakkari/Yeniköprü noktasında bir minibüsü durdurdu. Şüpheli bir şahsın yapılan üst aramasında ayakkabılarının içine gizlenmiş, piyasa değeri 6 milyon 600 bin lira olan 3 Adet 24 ayar külçe altın ele geçirildi. Ayakkabısına sakladığı kaçak külçe altınlarla yakalanan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Geçtiğimiz hafta İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hakkari'de altın kaçakçılığı operasyonu düzenlendiğini duyurmuştu. Yüksekova ilçesinde yakalanan bir aracın çeşitli bölgelerine gizlenmiş halde 221 kilogram yabancı ülke menşeli kaçak külçe altın ele geçirildi. Piyasa değeri yaklaşık 450 milyon lira olan kaçak külçe altınlara el konuldu. Operasyonda 3 şüpheli de gözaltına alındı.
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