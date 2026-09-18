Hakkari\'de öğrenciler, Gazze\'deki çocuklar için uçurtma uçurdu

Hakkari'de Milli Eğitim Bakanlığınca başlatılan "Uçurtmalar Vurulmasın, Gökyüzü Çocuklara Kalsın" etkinliği kapsamında Gazze'deki çocuklar için uçurtmalar gökyüzüyle buluşturuldu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün organizasyonuyla gerçekleştirilen etkinlik için öğrenciler, Merzan Futbol Sahası'na götürüldü.

Görevliler tarafından çocuklara "Uçurtmalar Vurulmasın, Gökyüzü Çocuklara Kalsın" yazılı tişört ve uçurtmalar dağıtıldı.

Gazze'deki çocuklarla dayanışmak için hazırlanan pankartları taşıyan öğrenciler, daha sonra öğretmenleri ve görevliler tarafından hazırlanan uçurtmaları uçurdu.

İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, Memur-Sen Şube Başkanı Nihat Gür ve şube müdürlerinin de katıldığı etkinlikte çocuklar, belediye tarafından kurulan oyun alanlarında oynayarak eğlenceli zaman geçirdi.

Yeşilay Şube Başkanı Merve Demir ve gönüllüler de alanda stant kurarak bilgilendirmelerde bulundu, öğrencilere uçurtma uçurmalarına yardımcı oldu.