Hakkari'de Ortaokullararası Münazara Yarışması'nın Finali Yapıldı - Son Dakika
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Hakkari'de Ortaokullararası Münazara Yarışması'nın Finali Yapıldı

Hakkari\'de Ortaokullararası Münazara Yarışması\'nın Finali Yapıldı

Hakkari Valiliği himayesinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen 'Fikirler Buluşuyor Gelecek Oluşuyor Projesi' kapsamındaki Ortaokullararası Münazara Yarışması'nın finali yapıldı. 32 okulun katıldığı yarışmada Hakkari Milli Eğitim Vakfı Ortaokulu birinci oldu. İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, öğrencilerin fikirlerini doğru şekilde ifade etmelerini ve özgüvenlerini ortaya koymalarını takdir etti.

11.06.2024 17:15
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Hakkari Valiliği himayesinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen "Fikirler Buluşuyor Gelecek Oluşuyor Projesi" kapsamındaki Ortaokullararası Münazara Yarışması'nın finali yapıldı.

Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen münazara yarışmasına katılan 32 okuldan 2'si finale kaldı.

Hakkari Milli Eğitim Vakfı Ortaokulu ile Hakkari Çimenli Borsa İstanbul Ortaokulu'nun yarıştığı münazara finalinde, öğrenciler, "Hakkari'de, Cilo festivalleri yapılsın mı, yapılmasın mı?" konusunda sunumlarını yaptı.

Jüri üyelerinin yaptığı puanlamada, Hakkari Milli Eğitim Vakfı Ortaokulu birinci oldu.

Öğrencilere ödüllerini takdim eden İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, çekişmeli geçen yarışmadan büyük keyif aldıklarını söyledi.

Yılmaz, "Öğrencilerimizin kendi fikirlerini, kavga etmeden, doğru şekilde ifade ederek argüman ve delillerle savunmaları, bunun yanında kendilerine olan özgüvenlerini ortaya koymaları çok hoşumuza gitti. Fikirler Buluşuyor Gelecek Oluşuyor Projesi'nin başarıyla yürütülmesinde Şube Müdürümüz Erol Hanlıgil'in şahsında, jüri üyelerimize, tertip komitemize ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Proje Koordinatörü ve Milli Eğitim Şube Müdürü Erol Hanlıgil ise 2019'da başlattıkları projeden olumlu tepkiler aldıklarını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Programa, Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürleri Oktay Kızılkaya ve Muharrem Dündar, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Nazif Tatlı, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hakkari'de Ortaokullararası Münazara Yarışması'nın Finali Yapıldı - Son Dakika

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