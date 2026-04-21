Hakkari'de Sağanak Ulaşımı Olumsuz Etkiledi
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hakkari'de Sağanak Ulaşımı Olumsuz Etkiledi

21.04.2026 11:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakkari merkez ve ilçelerinde etkili sağanak nedeniyle ulaşım aksadı, yollar kapandı, çalışmalar sürüyor.

Hakkari merkez, Yüksekova ve Şemdinli ilçelerinde etkili olan sağanak nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.

Sağanak sonucu kentin girişinde ve Kırıkdağ köyü yakınında yola düşen toprak, çamur ve taş parçaları Karayolları 114. Şube Şefliği ekiplerince temizlendi.

Akçalı köyü yakınında 13 Nisan'da meydana gelen heyelan nedeniyle büyük hasar gören ve ekiplerin çalışmasıyla aralıklarla geçişlerin sağlandığı Hakkari-Van kara yolunda 2 gündür ulaşım sağlanamıyor.

Ekiplerin dolgu işlemi yaparak yol oluşturduğu bölgede Zap Suyu'nun debisinin yükselmesiyle yolun geçtiği alanın büyük kısmı çöktü.

Karayolları ekiplerinin ulaşımı sağlamak için zorlu koşullarda çalışma yürüttüğü bölgenin karşı tarafında alternatif güzergah için çalışmalar sürüyor.

Yüksekova ilçesinde 3 gündür aralıklarla etkili olan sağanak nedeniyle derelerin debisi yükseldi, Nehil Sazlığı ve bazı alanlar su altında kaldı, bazı ev ve ahırlarda su baskınları oluştu.

Şemdinli ilçesinde ise yağış nedeniyle derenin taşması sonucu Boğazköy ve Yaylapınar mevkilerinde kara yolu su altında kaldı.

İl Özel İdaresi ve Karayolları 117. Şube Şefliği ekipleri, 3 gündür ulaşımın sağlanamadığı güzergahta çalışmalarını sürdürüyor.

Şemdinli Kaymakamı Yunus Emre Akpınar, bölgeye giderek çalışmaları inceledi, ekiplerden bilgi aldı.

Bazı yerleşim yerlerinin yolunun da zarar gördüğü bölgede Karayolları, İl Özel İdaresi ve belediye ekipleri çalışma yürütüyor.

Kaynak: AA

Hakkari Merkez, Yerel Haberler, Hava Durumu, Hakkari, Ulaşım, Güncel, Çevre, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD, Mehmet Metiner’in vize talebini reddetti Gerekçesi daha da vahim ABD, Mehmet Metiner’in vize talebini reddetti! Gerekçesi daha da vahim
İstanbul için peş peş uyarı Kuvvetli geliyor İstanbul için peş peş uyarı! Kuvvetli geliyor
Polis isyan etti: Filtreli fotoğraflar yüzünden kayıp kadını yanımızdayken bile tanıyamadık Polis isyan etti: Filtreli fotoğraflar yüzünden kayıp kadını yanımızdayken bile tanıyamadık!
Görüntü Marmara’dan Deniz turuncu renge büründü Görüntü Marmara'dan! Deniz turuncu renge büründü
Magazin gündemini sarsacak bomba yasak aşk iddiası: Eşi mesajları yakaladı Magazin gündemini sarsacak bomba yasak aşk iddiası: Eşi mesajları yakaladı
Okul çevresindeki silah sesleri paniğe neden oldu Okul çevresindeki silah sesleri paniğe neden oldu

11:13
Bahçeli’den Milli Eğitim Bakanlığı’nın bütçesine gönderme
Bahçeli'den Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçesine gönderme
11:07
İran devlet televizyonu iddiayı yalanladı: Pakistan’a hiçbir müzakere heyeti gönderilmedi
İran devlet televizyonu iddiayı yalanladı: Pakistan'a hiçbir müzakere heyeti gönderilmedi
10:46
Önce silah sesleri duyuldu sonra kadın kendini 6’ncı kattan attı
Önce silah sesleri duyuldu sonra kadın kendini 6'ncı kattan attı
10:43
9 kişinin katilinin annesiyle ilgili olay iddia: Telefonu öğretmenin yüzüne kapatmış
9 kişinin katilinin annesiyle ilgili olay iddia: Telefonu öğretmenin yüzüne kapatmış
10:36
Gülistan Doku dosyasında tutuklanan başhekim “Yılın hekimi“ ödülünü almış
Gülistan Doku dosyasında tutuklanan başhekim "Yılın hekimi" ödülünü almış
09:50
Gözaltındaki eski vali Tuncay Sonel’in ilk sözleri: Ben devletin valisiyim, emniyette ifade vermem
Gözaltındaki eski vali Tuncay Sonel'in ilk sözleri: Ben devletin valisiyim, emniyette ifade vermem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2026 12:02:53. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.