Hakkari'de Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Hakkari'de Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirildi

Hakkari\'de Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirildi

Hakkari'de Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Van Bölge Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen bilgilendirme toplantısında, TKDK Van Bölge Koordinatörü Dr. İbrahim Başak ve birim uzmanı Hikmetulah İlhan, IPARD 3 programı hakkında bilgiler aktardı. Başak, Hakkari'nin TKDK yatırımları için önemli bir il olduğunu belirterek, yatırımcıları desteklerden yararlanmaya davet etti.

09.02.2024 16:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakkari'de Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Van Bölge Koordinatörlüğü tarafından bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Ticaret ve Sanayi Odası konferans salonunda düzenlenen toplantıda TKDK Van Bölge Koordinatörü Dr. İbrahim Başak ile birim uzmanı Hikmetulah İlhan, IPARD 3 programı hakkında bilgiler aktardı.

Başak, Hakkari'nin TKDK yatırımları için çok önemli bir il olduğunu belirterek, yatırımcıların desteklerden yararlanmalarını istedi.

Proje başvurularını artık Hakkari'deki ofislerinde de alabileceklerini anlatan Başak, "Kapılarını bize açtılar, burayı bize tahsis ettiler. Bu binanın dördüncü katında faaliyet göstereceğiz. Projeler burada hazırlanacak. İncelemesini Van'da yapacağız. Standart kriterlerimiz var. TKDK 16 sektörde destekleme yapıyor. Hakkari, kırsal kalkınmada öncelikli iller arasında yer alıyor." diye konuştu.

Toplantıya Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Ahmet Yaşar, Hakkari Ziraat Odası Başkanı Naif Önal ile yatırımcılar katıldı.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Hakkari, Van, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hakkari'de Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2024 18:36:30. #1.13#
SON DAKİKA: Hakkari'de Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement