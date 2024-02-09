Hakkari\'de Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirildi

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Hakkari'de Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Van Bölge Koordinatörlüğü tarafından bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Ticaret ve Sanayi Odası konferans salonunda düzenlenen toplantıda TKDK Van Bölge Koordinatörü Dr. İbrahim Başak ile birim uzmanı Hikmetulah İlhan, IPARD 3 programı hakkında bilgiler aktardı.

Başak, Hakkari'nin TKDK yatırımları için çok önemli bir il olduğunu belirterek, yatırımcıların desteklerden yararlanmalarını istedi.

Proje başvurularını artık Hakkari'deki ofislerinde de alabileceklerini anlatan Başak, "Kapılarını bize açtılar, burayı bize tahsis ettiler. Bu binanın dördüncü katında faaliyet göstereceğiz. Projeler burada hazırlanacak. İncelemesini Van'da yapacağız. Standart kriterlerimiz var. TKDK 16 sektörde destekleme yapıyor. Hakkari, kırsal kalkınmada öncelikli iller arasında yer alıyor." diye konuştu.

Toplantıya Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Ahmet Yaşar, Hakkari Ziraat Odası Başkanı Naif Önal ile yatırımcılar katıldı.