Hakkari\'de Uyuşturucu Operasyonu: 626 Kilo Ele Geçirildi

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Hakkari'de düzenlenen operasyonlarda çeşitli tür ve miktarlarda 626 kilo uyuşturucu ele geçirildiğini, yakalanan 4 şüphelinin tutuklandığını açıkladı.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve 7'nci Hudut Alay Komutanlığı ile Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen hava destekli operasyonlarda 4 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda 140 kilogram eroin, 443 kilogram esrar, 1 kilogram afyon sakızı, 3 kilogram morfin, 39 kilogram asit nnhidrit (Ham Madde) maddesi ele geçirildi. Şüphelilerin tamamı çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklandı.