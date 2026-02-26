Hakkari'de Uyuşturucu ve Silah Operasyonu - Son Dakika
Hakkari'de Uyuşturucu ve Silah Operasyonu

Hakkari\'de Uyuşturucu ve Silah Operasyonu
26.02.2026 00:22
Çukurca'da düzenlenen operasyonda depoda uyuşturucu ve silah ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde silah, mühimmat ve uyuşturucu ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığının uyuşturucuyla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, ilçede C.G. ve G.G'nin uyuşturucu bulundurup satışını yaptıkları bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 5 kilogram sentetik uyuşturucu, 3 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, mavzer tüfek, 2 el bombası, tabanca, 19 şarjör, 424 fişek, 2 kütüklük ve 34 doldurma aparatı ele geçirildi.

Operasyonda C.G. gözaltına alındı, G.G'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA

Uyuşturucu, Güvenlik, Çukurca, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hakkari'de Uyuşturucu ve Silah Operasyonu - Son Dakika

00:10
SON DAKİKA: Hakkari'de Uyuşturucu ve Silah Operasyonu - Son Dakika
