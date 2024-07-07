Hakkari'deki Berçelan Yaylası Doğaseverlerin Akınına Uğruyor - Son Dakika
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Hakkari'deki Berçelan Yaylası Doğaseverlerin Akınına Uğruyor

Hakkari\'deki Berçelan Yaylası Doğaseverlerin Akınına Uğruyor

Hakkari'de bulunan 3 bin 500 rakımlı Berçelan Yaylası, yaz ve kış mevsimlerinin bir arada yaşandığı özelliğiyle doğaseverlerin ilgisini çekiyor. Yayladaki buzul göllerine giden ziyaretçiler, buz gibi suda yüzüp, kar kütleleri üzerinde yürüyüş yapabiliyor. Berçelan Yaylası'nın doğal güzellikleri ve yüksek rakımlı zirveleri, her mevsim ziyaretçi akınına uğruyor. Hakkari'nin doğal güzelliklerini tanıtmak adına rehberlik yapan Metin Keskin, herkesi bu güzel yaylayı görmeye davet ediyor.

07.07.2024 12:00
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HAKKARİ'de yaz ve kış mevsimlerinin bir arada yaşandığı 3 bin 500 rakımlı Berçelan Yaylası, yurt içi ve yurt dışından gelen doğaseverlerin akınına uğruyor. Yayladaki buzul göllerine giden doğaseverler, buz gibi suda yüzüp, gölün etrafındaki kar kütleleri üzerinde yürüyüş yaptı.

Hakkari'ye 27 kilometre mesafede bulunan 3 bin 500 rakımlı Berçelan Yaylası, doğası, serin havası, akarsuları ve yüksek rakımlı zirveleri ile gelen ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Rengarenk çiçeklerin açıldığı, bazı noktalarda kar örtüsünün kalkmadığı yayla, her mevsim ziyaretçi akınına uğruyor. Hakkarili doğasever Metin Keskin rehberliğinde, yaklaşık 20 kişiden oluşan dağcı ve doğasever grup, yaylaya yürüyüş düzenledi. Belirli bir noktaya kadar araçlarla giden doğaseverler, daha sonra 2 saat süren yürüyüşün ardından Seyithan ve Lis göllerine ulaştı. Gölde piknik yapıp, şarkı söyleyen doğaseverler, gölün etrafındaki kar örtüsü üzerinde yürüyüş yaptı.

'DOĞASI, İSVİÇRE ALPLERİ'Nİ ARATMIYOR'

Metin Keskin, Hakkari'nin doğal güzelliklerini herkesin gelip, görmesi gerektiğini belirterek, "Berçelan Yaylası ile Cilo ve Sat dağları, yaz mevsiminde doğaseverlerin büyük ilgisini çekiyor. Buraların doğası harika. Gelenler, buraya hayran kalıyor. Doğası, İsviçre Alpleri'ni aratmıyor. Biz de ilimizi tanıtmak adına gelenlere yardımcı oluyoruz. Herkesi buraya bekliyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Hakkari'deki Berçelan Yaylası Doğaseverlerin Akınına Uğruyor - Son Dakika

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