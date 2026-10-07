Hakkari Şemdinli\'de iki aracın çarpıştığı kazada 1 çocuk öldü, 7 kişi yaralandı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 çocuk öldü, 7 kişi yaralandı.

Yüksekova-Şemdinli kara yolunun Korgan köyü Güzelkonak mezrasında sürücüleri ve plakaları henüz belirlenemeyen otomobil ile kamyonet çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada her iki araçta bulunan 8 kişi yaralandı.

Şemdinli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan bir çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.