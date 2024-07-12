Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Timur Sevi'nin Cenazesi Toprağa Verildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitiren Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Meclis Başkanı Timur Sevi'nin cenazesi toprağa verildi.
Hakkari Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından ilçeye getirilen Sevi'nin cenazesi, Orman Mahallesi'nde bulunan mezarlıkta gözyaşları arasında defnedildi.
Önceki gün Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan Sevi, ağır yaralanmıştı. Yakınları tarafından Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırılan Sevi, dün hayatını kaybetmişti.
Saldırıya ilişkin gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.
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