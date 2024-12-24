Hakkari Üniversitesi, 2024 UI GreenMetric'te 1120. Sırada

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Hakkari Üniversitesi'nin, 2024 UI GreenMetric Dünya Üniversite Sıralamaları'nda (sürdürülebilirlik performansın yıllık uluslararası sıralaması) 1120. sırada yer aldığı bildirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, bu sıralamanın üniversitenin çevresel, ekonomik ve sosyal konularda sürdürülebilirliğini yansıttığı belirtildi.

Üniversitenin toplamda 4 bin 65 puan alarak, yeşil kampüs ve sürdürülebilirlik odaklı çalışmalarını uluslararası alanda bir kez daha kanıtladığı ifade edilen açıklamada, kurumun enerji verimliliği, su tasarrufu, atık yönetimi ve yenilikçi sürdürülebilirlik programlarıyla öne çıktığı vurgulandı.

Bu derecenin, üniversitenin çevresel, ekonomik ve sosyal sürdürülebilirlik alanlarında hayata geçirdiği çalışmaların somut bir göstergesi olduğu kaydedilen açıklamada, "Gelecek nesillere daha yeşil ve sürdürülebilir bir dünya bırakma hedefimiz doğrultusunda enerji verimliliği, doğal kaynakların korunması ve yenilikçi çevre dostu projelerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Üniversitemiz, daha sürdürülebilir bir gelecek için yürüttüğü çalışmalarla hem bölgesel hem de küresel ölçekte örnek olmaya devam edecektir." denildi.