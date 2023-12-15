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Hakkari Valisi Ali Çelik, kentteki çalışmaları değerlendirdi - Son Dakika
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Hakkari Valisi Ali Çelik, kentteki çalışmaları değerlendirdi

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, kentte yapılan çalışmaları değerlendirdi. Çelik, basın mensuplarıyla bir araya gelerek, kentteki 100 günlük süreçte yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Çelik, Merga Bütan Kayak Merkezi'nde suni kar makinesi ve ışıklandırma çalışmalarını içeren bir proje hazırladıklarını, ilçelerin asfalt ihtiyacını karşılamak için sıcak asfalt üretimi ve dökümü yapacak bir mekanizma kurduklarını belirtti. Ayrıca, Mir Kalesi'nin kültürel sit alanı olması için çalışma başlattıklarını ve sportif faaliyetlere yönelik tesisleşmeyi artırmak için alt yapı çalışmaları yaptıklarını ifade etti.

Hakkari Valisi Ali Çelik, kentteki çalışmaları değerlendirdi
15.12.2023 - 15:01,
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Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, kentteki basın mensuplarıyla bir araya gelerek, kentte yapılan çalışmaları değerlendirdi.

Çelik, öğretmenevinin toplantı salonunda düzenlenen programda basın mensuplarıyla sohbet etti.

Kentte 100 günlük süreçte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Çelik, şu ana kadar makamında yaklaşık 3 bin kişiyi ağırladığını, sosyal medyadan da 5 bine yakın kişiyle görüşerek taleplerini dinlediğini söyledi.

Merga Bütan Kayak Merkezi'nde 24 saat hizmet verilebilmesi için suni kar makinesi ve ışıklandırma çalışmalarını kapsayan proje hazırladıklarını belirten Çelik, "İl Özel İdaresi bünyesinde sıcak asfalt üretimi ve dökümünü yapacak mekanizma kurduk. Bu asfaltı mahalle yollarında kullandık. Diğer ilçelerimizin de asfalt ihtiyacını bu şekilde karşılamayı planlıyoruz. Kentin tanıtımında ve geçlerin spora yönlenmesinde etkin rol oynayan spor kulüplerine ciddi destekler sunduk." dedi.

"Mir Kalesi'nin kültürel sit alanı olması için çalışma başlattık"

Kentte sportif faaliyetlere yönelik tesisleşmenin artırılması gerektiğine işaret eden Çelik, Yüksekova'da yaklaşık 4 bin çocuğun sportif alanlardan faydalanabileceği alt yapı kurduklarını, ilçedeki mahallelerde ilk etapta 40 kilometrelik sıcak asfalt çalışması yapacaklarını bildirdi.

Kent merkezindeki doğalgaz çalışmalarında yüzde 92 seviyesine ulaştıklarını aktaran Çelik, şunları kaydetti:

"Buradaki coğrafi şartlara rağmen gelinen noktanın iyi olduğunu söyleyebiliriz. Yeni 4 kilometrelik su şebekesi hattı döşedik. Şehir içi ulaşımda kullanılmak üzere 6 minibüs aldık. Davet edildiğimiz her yere ulaşmaya çalıştık. Millet bahçesinin yapılmasına ilişkin çalışmalar proje aşamasında. Mir Kalesi'nin kültürel sit alanı olması için çalışma başlattık. Kalede arkeolojik kazı başlatacağız. Berçelan ve Pınarca bölgelerindeki alternatif yollara ilişkin proje ve çalışmalarımız sürüyor. Devlet olarak vatandaşın canını ve malını tehlikeye atan her türlü oluşuma karşı duruyoruz. İnsanların önce güven içinde olması gerekiyor ki diğer konuları konuşabilsin. Şu an itibariyle narkotik olaylarında 96 kişi tutuklandı. Uyuşturucu alanındaki faaliyetlere karşı sağlam bir irade ortaya koyduk. Kent merkezinde 100 yataklı devlet hastanesinin yapımına ilişkin proje onaylandı. Yüksekova'daki 75 yataklı hastanemizi hizmete alacağız."

Çelik, ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Programa Vali Yardımcısı Tayyar Emre Mahmutoğlu, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Buğra Karadağ, Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek de katıldı.

Kaynak: AA
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