Hakkari-Van kara yolunda köprüden dereye düşen araçta 2 kişi yaralandı

Hakkari- Van kara yolunda köprüden dereye düşen Karayolları 114. Şube Şefliğine ait küreme aracındaki 2 kişi yaralandı.
İbrahim Halil Ertuş idaresindeki küreme aracı, Ördekli köyü yol ayırımındaki köprüden dereye düştü.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine AFAD, itfaiye, 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü Ertuş, araçtan kendi imkanıyla çıkarken, yanındaki Yalçın Şimşek ise ekiplerce çıkarıldı.
Hakkari Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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