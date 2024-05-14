Hakkari-Van kara yolunda köprüden dereye düşen araçta 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Hakkari-Van kara yolunda köprüden dereye düşen araçta 2 kişi yaralandı

Hakkari-Van kara yolunda köprüden dereye düşen araçta 2 kişi yaralandı

Hakkari-Van kara yolunda Karayolları 114. Şube Şefliğine ait küreme aracı köprüden dereye düştü. Kazada sürücü kendi imkanıyla çıkarken, yanındaki kişi ekiplerce çıkarıldı. Yaralılar Hakkari Devlet Hastanesine kaldırıldı ve durumları iyi.

14.05.2024 18:23
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Hakkari- Van kara yolunda köprüden dereye düşen Karayolları 114. Şube Şefliğine ait küreme aracındaki 2 kişi yaralandı.

İbrahim Halil Ertuş idaresindeki küreme aracı, Ördekli köyü yol ayırımındaki köprüden dereye düştü.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine AFAD, itfaiye, 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü Ertuş, araçtan kendi imkanıyla çıkarken, yanındaki Yalçın Şimşek ise ekiplerce çıkarıldı.

Hakkari Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hakkari-Van kara yolunda köprüden dereye düşen araçta 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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