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Hakkari-Van Yolu Heyelanı Sonrası Temizlik Çalışmaları Başladı - Son Dakika
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Hakkari-Van Yolu Heyelanı Sonrası Temizlik Çalışmaları Başladı

Hakkari-Van kara yolunun 40. kilometresinde meydana gelen heyelanın ardından temizlik çalışmaları başlatıldı. Heyelan nedeniyle Yüksekova'yı Van-Hakkari Devlet Yolu'na bağlayan yolun bir bölümü kullanılamaz hale gelirken, alternatif güzergahlar oluşturuldu. Heyelan bölgesinde kalan bir aracın uzaklaştırılması için çalışmalar sürüyor. Yaralanan kişiler ise hastaneden taburcu edildi.

Hakkari-Van Yolu Heyelanı Sonrası Temizlik Çalışmaları Başladı
29.12.2023 - 12:38,
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ÇALIŞMALARA BAŞLANDI

Hakkari- Van kara yolunun 40'ıncı kilometresindeki heyelanın ardından temizlik çalışması başlatıldı. Çalışmalar nedeniyle büyük araçların bir süreliğine Yüksekova'yı Van- Hakkari Devlet Yolu'na bağlayan 16,3 kilometrelik Yeniköprü- Yüksekova yolu üzerinde yapımı devam eden 3 bin 965 metrelik tüneli kullanacağı bildirildi.

'CİDDİ BİR MALZEME VAR'

Karayolları Bölge Müdür Yardımcısı Fehmi Yıldırım da bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Yıldırım, heyelanın meydana gelmesinden hemen sonra ekipleri bölgeye sevk ettiklerini belirterek, "Yeni köprü Yüksekova arasında oluşan heyelanla alakalı tespitlerimizi yapıyoruz. Profesyonel dağcı ve ekiplerimizle incelemelerde bulunuyoruz. İş makinelerimiz hazır durumda, heyelanın olması noktasında bekleyiş içerisindeyiz. Alternatif bir güzergah oluşturduk. Büyük araçlar için tünellerden geçişi programlıyoruz. Alternatif yol devam ediyor. Tehlikeyi büyük hale getirmeden gerekli güvenlik tedbirleri alındıktan sonra müdahaleyi yapıp trafiğe açacağız. Ciddi bir malzeme var. Kaldırılması biraz zaman alacaktır. Trafiğin seyri için de trafik tedbirleri alındıktan sonra gerekli çalışmalara başlayacağız. Şu anda heyelanın bölgesinde kalan bir araç var. Bu aracın heyelan bölgesinde uzaklaştırması için de çalışmalara başladık" dedi.

YARALILAR TABURCU EDİLDİ

Bu arada, kamyonette yaralanan Kemal Can, Şemsettin Çiftçi ve Selahattin Kaya'nın Hakkari Devlet Hastanesi'nde yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildikleri belirtildi.

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Hakkari-Van Yolu Heyelanı Sonrası Temizlik Çalışmaları Başladı - Son Dakika
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