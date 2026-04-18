Hakkari-Van Yolunda Heyelan: Ağır Araçlar Geçişe Kapatıldı

Hakkari- Van kara yolunda heyelanın meydana geldiği bölgede, yol güvenliği nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor.

Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Hakkari-Van kara yolunun 39. kilometresindeki Akçalı mevkisinde meydana gelen heyelan nedeniyle yolun kapandığı anımsatıldı.

Açıklamada, yolun, yapılan çalışmalar sonucunda bugün saat 11.55 itibarıyla can ve mal güvenliği gözetilerek sadece binek araç trafiğine kontrollü olarak açıldığı belirtilerek, "Ağır vasıta taşıtların geçişine yol güvenliğinin sağlanabilmesi adına izin verilememektedir. Bölgede güvenli ulaşımın sağlanmasına yönelik çalışmalar ilgili ekipler tarafından aralıksız devam etmekte olup, sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önem arz etmektedir." ifadesine yer verildi.