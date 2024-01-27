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Hakkari ve çevresinde yoğun kar yağışı: 355 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika
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Hakkari ve çevresinde yoğun kar yağışı: 355 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı

Hakkari ve çevresinde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle 355 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı. Çukurca ilçesine ulaşım sağlayan Hakkari-Şırnak kara yoluna çığ düştü. Karayolları ekipleri ve İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca, Yüksekova'da park halindeki araçlar kara gömülürken, bir ambulans kara saplandı ancak sürücü tarafından kurtarıldı.

Hakkari ve çevresinde yoğun kar yağışı: 355 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı
27.01.2024 - 12:35,  Güncelleme: 12:37
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HAKKARİ ve çevresinde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle 355 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı. Çukurca ilçesine ulaşım sağlayan Hakkari- Şırnak kara yoluna çığ düştü. Kapanan yolun açılması için kara yolları ekipleri, çalışmalarını sürdürüyor.

Hakkari ve ilçelerinde dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, gece boyunca etkisini artırarak sabah saatlerine kadar devam etti. Hakkari ve Yüksekova'da kar kalınlığı yarım metreye, Şemdinli ve Çukurca da ise yaklaşık 40 santimetreye ulaştı. Yüksek kesimlerdeki kar kalınlığı ise 1 metreyi aştı. Etkisini sürdüren yağışı nedeniyle Hakkari'de 27 köy, 66 mezra yolu, Çukurca'da 8 köy 14 mezra, Derecik'te 3 köy 15 mezra, Şemdinli'de 18 köy 69 mezra, Yüksekova'da ise 57 köy 78 mezra olmak üzere toplam 355 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Çukurca'ya da ulaşım sağlayan Hakkari-Şırnak kara yoluna ise sabah saatlerinde çığ düştü. İhbarla bölgeye sevk edilen Karayolları ekipleri, yolun ulaşıma açılması için çalışma başlatırken, İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri de köy yollarında çalışmalara başladı.

AMBULANS KARA SAPLANDI

Bu arada, kar kalınlığının yarım metreyi aştığı Yüksekova'da park halindeki araçlar kara gömülürken, sabah saatlerinde merkeze 15 kilometre uzaklıktaki Gürdere köyüne hasta almaya giden ambulans, Esenyurt Mahallesi'nde kara saplandı. Sürücüsü, kendi imkanıyla kardan çıkardığı ambulansla yoluna devam etti. İsmi açıklanmayan hasta, daha sonra Yüksekova Devlet Hastanesi'ne götürülüp tedaviye alındı. Hastanın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Hakkari ve çevresinde yoğun kar yağışı: 355 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika
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