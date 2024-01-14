Hakkari Yüksekova\'da Kar Yağışı: 180 Yerleşim Yeri Ulaşıma Kapandı

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde kar yağışı gece boyunca devam etti. Kardan dolayı ilçeye bağlı 180 yerleşim yeri ile ulaşım sağlanamıyor.

Yüksekova'da 3 gündür belirli aralıklarla yağan kar, gece etkisini arttırdı. İlçe merkezinde 40 santimetreyi bulan kar kalınlığı yüksek kesimlerde bir metreyi geçti. Kardan dolayı ilçeye bağlı 62 köy ve 118 mezra ile ulaşım sağlanamıyor. Kapanan yolların açılması için İl Özel İdaresine bağlı Yüksekova Şantiye Şefliği karla mücadele ekipleri çalışma başlattı. Kardan dolayı trafikte zaman zaman aksamalar yaşanırken, vatandaşlar da yürümekte güçlük çekti. (DHA)