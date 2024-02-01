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Hakkari Yüksekova'da metrelerce kar bulunan yollarda çalışmalar sürüyor - Son Dakika
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Hakkari Yüksekova'da metrelerce kar bulunan yollarda çalışmalar sürüyor

Hakkari Yüksekova\'da metrelerce kar bulunan yollarda çalışmalar sürüyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, Gürkavak köyü Cevizli mezrası yolu olumsuz hava koşulları nedeniyle kapandı. İlçe Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekipleri, 4 metreyi bulan kar kalınlığına rağmen zorlu bir çalışmanın ardından yolu açtı. Ekipler, yol genişletme çalışmalarına devam ediyor.

01.02.2024 17:47
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ekipler, metrelerce kar bulunan yollarda çalışmalarını sürdürüyor.

İlçeye 25 kilometre mesafedeki Gürkavak köyü Cevizli mezrası yolu, olumsuz hava koşulları nedeniyle kapandı.

İlçe Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekipleri, söz konusu yolu açmak için çalışma başlattı.

Kar kalınlığının yer yer 4 metreyi bulduğu bölgede güçlükle ilerleyen ekipler, zorlu bir çalışmanın ardından yolu açtı.

Ekipler, yol genişletme çalışmalarına devam ediyor.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Hakkari Yüksekova'da metrelerce kar bulunan yollarda çalışmalar sürüyor - Son Dakika
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