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Hakkari Yüksekova'da Kayaklı Koşu Milli Takım seçmeleri başladı - Son Dakika
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Hakkari Yüksekova'da Kayaklı Koşu Milli Takım seçmeleri başladı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde düzenlenen Kayaklı Koşu Milli Takım seçmeleri için eleme yarışları başladı. Kamışlı köyündeki Sporcu Kamp Merkezi'nde gerçekleştirilen organizasyona 22 sporcu katıldı. Yarışlar, doğal şartlarda yapılan ve zorlu bir pistte gerçekleşti. Hakkari'nin coğrafi konumu ve doğal kar kalitesi, ilçeyi önemli bir spor merkezi haline getirdi.

Hakkari Yüksekova\'da Kayaklı Koşu Milli Takım seçmeleri başladı
10.01.2024 - 19:19,  Güncelleme: 19:21
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Kayaklı Koşu Milli Takım seçmeleri için eleme yarışları başladı.

Kamışlı köyündeki Sporcu Kamp Merkezi'nde düzenlenen organizasyona katılan 22 sporcu, 2 bin 500 metre uzunluğundaki pistte yarıştı.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ömer Çimşit, gazetecilere yaptığı açıklamada, organizasyonun Kamışlı köyünde yapılmasından dolayı emeği geçen herkese teşekkür etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım da Türkiye Kayak Federasyonu, Valilik ve Kaymakamlığın iş birliğiyle milli takım seçmelerinin ilçede yapıldığını belirterek, "Elemelerde Hakkari ilini temsilen 7 sporcu bulunmaktadır. Türkiye'nin birçok ilinde küresel ısınmadan dolayı kar kalitesi düşmüş durumda. Bu anlamda Hakkari coğrafyasının önemi bir kez daha ortaya çıkmış oldu. Birçok yerde yapay kar ile bu müsabakalar yapılırken burada tamamıyla doğal şartlarda yapılıyor. Burası artık sporcu akışının yaşandığı önemli bir merkez haline geldi." diye konuştu.

Sporculardan Yusuf Emre Fırat ise yarışların Yüksekova'da yapılmasından memnuniyet duyduklarını dile getirerek, "Yüksekova kış müsabakaları için çok güzel bir yer. Bugün kar yağdı. Bu da bizi zorladı. İlk defa Yüksekova'ya geldim." dedi.

Bolu'dan katılan sporcu Kemal Kaya da pistin zorlu olduğunu, dereceye girmek için mücadele ettiklerini aktardı.

Kaynak: AA
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