Hakkari Yüksekova'da servis minibüsü yoldan çıktı, 6 kişi yaralandı
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir servis minibüsü Vezirli Mahallesi'nde yoldan çıktı. Kazada yaralanan 6 kişi, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde servis minibüsünün yoldan çıkması sonucu 6 kişi yaralandı.
Vezirli Mahallesi'nde 30 AAK 855 plakalı servis minibüsü yoldan çıktı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 6 kişi Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
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