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Hakkari-Yüksekova kara yolunda heyelanda kamyonet kaza geçirdi, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Hakkari-Yüksekova kara yolunda heyelanda kamyonet kaza geçirdi, 3 kişi yaralandı

Hakkari-Yüksekova kara yolunda meydana gelen heyelanda dağdan düşen kayaların çarptığı kamyonetteki 3 kişi yaralandı. Heyelan sonucunda yolun büyük bir bölümü kaya ve hafriyatla kaplandı. Kamyonet, demir bariyerlere çarparak uçuruma düşmekten son anda kurtuldu. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, karayolları ekipleri yolun trafiğe açılması için çalışma başlattı.

Hakkari-Yüksekova kara yolunda heyelanda kamyonet kaza geçirdi, 3 kişi yaralandı
29.12.2023 - 09:47,  Güncelleme: 09:50
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Hakkari- Yüksekova kara yolunda meydana heyelanda dağdan düşen kayaların çarptığı kamyonetteki 3 kişi yaralandı.

Hakkari-Yüksekova kara yolundaki yeni köprü yakınlarında heyelan meydana geldi. Heyelanda yuvarlanan kaya parçaları ve hafriyat yolun büyük bir bölümünü tamamen kapladı.

Bu sırada yoldan geçen kapı ve inşaat malzemesi yüklü 27 KJ 574 plakalı kamyonet heyelanın arasında kaldı.

Kaya ve hafriyatın çarptığı kamyonet savrulup yol kenarındaki demir bariyerlere çarpıp alt kısmı dere yatağı olan uçuruma düşmekten son anda kurtuldu.

Olayda kamyonetteki üç kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

112 Acil Sağlık ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Karayolları ekipleri, yolun trafiğe açılması için çalışma başlattı.

Heyelan nedeniyle yolun kenarındaki demir bariyerlerin büyük bölümünün zarar görmesi, kamyonetin yer aldığı bölümün sağlam kalması dikkati çekti.

Kaynak: AA
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