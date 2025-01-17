Balıkesir'in Bandırma ilçesinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, aranan kişilere yönelik çalışma başlattı.
Polis, hakkında 15 yıl 4 ay 27 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K'yı yakaladı.
Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Son Dakika › Güncel › Hakkında Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?