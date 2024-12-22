Halep\'te Devlet İdaresi Kutlaması

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Suriye'nin Halep kentinde binlerce kişi, Londra merkezli insani yardım kuruluşu Syria Relief tarafından düzenlenen konsere katıldı.

Muhalif grupların ülke idaresini ele aldığı Suriye'de hayat normale dönerken halk, kutlamalarını sürdürüyor.

Syria Relief'in organize ettiği ve Suriyeli ünlü sanatçı Yahya Havva'nın sahne aldığı Halep'teki konser, yaklaşık dört saat sürdü.

Binlerce kişinin katıldığı konserde insanlar doyasıyla eğlenirken "devrim" ve "direniş" marşları ile şarkılar söylendi.

Olaysız sona eren konser renkli görüntülere sahne olurken meydanda Suriye bayrakları dalgalandırıldı.

-? ?Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaşmıştı.

Gruplar, 30 Kasım ile 7 Aralık tarihleri arasında Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurmuştu.

Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim, Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çökmüştü.

Baas Partisinin 61 yıllık iktidarı sona ererken rejim lideri Esed, 8 Aralık'ta başkentten kendisi ve ailesi için sığınma sağlama kararı alan Rusya'ya kaçmıştı.

Öte yandan, Suriye Milli Ordusu da aralıkta başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonu'nun ilk gününde Tel Rıfat ilçe merkezini terör örgütü PKK/ YPG'den kurtarmıştı.

Operasyonda Münbiç ilçesinin de kurtarılmasıyla Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvasına dönüşen bölge, PKK/YPG'den temizlenmişti.

Baas rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'de geçici yönetim kuruldu, Muhammed el-Beşir Mart 2025'e kadar geçici yönetimin başbakanı olarak görevlendirildi.

Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği, 14 Aralık'ta yeniden faaliyete geçti.

Rejimin devrilmesinin ardından birçok Batı ülkesi Şam'a heyet gönderdi.