Halep\'te Kamikaze İHA Saldırısı: 6 Sivil Yaralı

Güncel

Suriye ordusunun, Halep ilinin batısındaki bir köye düzenlediği kamikaze insansız hava aracı (İHA) ile saldırısında 6 sivil yaralandı.

Halep'in Keferhalep köyünde konuşlu Suriye ordusu ile İran destekli yabancı terörist gruplardan oluşan rejim güçleri, Halep'in batısındaki Ebzimo köyüne kamikaze İHA ile saldırı düzenledi.

Sivil savunma kaynaklarından alınan bilgiye göre, düzenlenen saldırıda, 5'i çocuk olmak üzere 6 sivil yaralandı.

Yaralılar, bölgedeki Suriye Amerikan Tıp Derneği (SAMS) Hastanesine kaldırıldı.