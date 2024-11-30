Halep'te Rejim Karşıtı Gruplar Havalimanını Ele Geçirdi - Son Dakika
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Halep'te Rejim Karşıtı Gruplar Havalimanını Ele Geçirdi

Halep\'te Rejim Karşıtı Gruplar Havalimanını Ele Geçirdi

Esed rejimi güçleri Halep'ten çekilirken, rejim karşıtı silahlı gruplar uluslararası havalimanını aldı.

30.11.2024 20:16
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Suriye'de Beşşar Esed rejimi karşıtı silahlı gruplar, Halep'te rejim güçlerinin PKK/ YPG'ye bıraktığı uluslararası havalimanını ele geçirdi.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, kentten çekilen Esed rejimi güçlerinin sabah saatlerinde kentin doğusunda bulunan ve PKK/YPG terör örgütüne devrettiği Halep Uluslararası Havalimanı'nı rejim karşıtı silahlı gruplar ele geçirdi.

Rejim karşıtı silahlı grupların Halep kent merkezine girmesinin ardından, rejim güçleri kentteki bazı stratejik yerleri PKK/YPG'ye bırakmıştı.

Kentten çekilen rejim güçleri, sabah saatlerinden itibaren kentin doğusundaki Halep Uluslararası Havalimanı'nı terör örgütüne devretmişti.

Neler olmuştu?

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında, 27 Kasım'da, Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı.

27-28 Kasım'da Halep'in batı kırsalından merkeze doğru hızla ilerleyen rejim karşıtı silahlı gruplar, bugün merkezin büyük bölümünü ele geçirmişti

Silahlı gruplar, akşam saatlerinde Han Şeyhun'u alarak tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Halep'te Rejim Karşıtı Gruplar Havalimanını Ele Geçirdi - Son Dakika

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