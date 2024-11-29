Halep'te Rejim Karşıtı Grupların İlerlemesi

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Suriye'de Beşşar Esed rejimi güçleriyle çatışan rejim karşıtı silahlı gruplar, Halep kentinin dış mahallelerinin bir kilometre yakınına ulaştı.

Çatışmalar, ilk olarak dün sabah erken saatlerde Halep ilinin batı kırsalında başladı.

Halep ve İdlib illerinde Esed rejimi ile iki gündür süren çatışmalarda rejim karşıtı gruplar, 400 kilometrekarelik alanı kontrol altına aldı.

Rejim karşıtı silahlı gruplar, gece saatlerinde devam eden çatışmalar sonrası Halep'in dış mahallelerinden Yeni Halep Mahallesi'ne yaklaştı. Böylece silahlı gruplar, Halep kentinin dış mahallelerinin bir kilometre yakınına ulaştı.

İki gündür süren çatışmalar sonrası rejim karşıtı gruplar, Halep ve İdlib'de 56 yerleşimin kontrolünü ele geçirdi.