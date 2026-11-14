Haliç Köprüsü'nde zincirleme kazada 5 araç birbirine girdi, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Haliç Köprüsü'nde zincirleme kazada 5 araç birbirine girdi, 2 kişi yaralandı

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Haliç Köprüsü\'nde zincirleme kazada 5 araç birbirine girdi, 2 kişi yaralandı
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Haliç Köprüsü\'nde zincirleme kazada 5 araç birbirine girdi, 2 kişi yaralandı
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Haliç Köprüsü'nün Halıcıoğlu mevkisinde gece saat 00.00 sıralarında meydana gelen zincirleme kazada 5 araç birbirine girdi. Makas attığı öne sürülen otomobilin taksiye çarpmasıyla başlayan kazada otomobildeki 2 kişi yaralandı.

HALİÇ Köprüsü'nde sürücüsünün makas attığı öne sürülen otomobilin taksiye çarpması sonucu 5 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 00.00 sıralarında Haliç Köprüsü'nün Halıcıoğlu mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, Atatürk Havalimanı yönünde seyreden 34 NP 2647 plakalı otomobil, sürücüsünün makas attığı sırada aynı yönde ilerleyen taksiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle aynı istikametteki 3 araç daha kazaya karıştı. Toplam 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 34 NP 2647 plakalı otomobildeki 2 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle köprünün Atatürk Havalimanı yönünde uzun araç kuyrukları oluşurken, trafik bir süre yan yoldan sağlandı. Kazaya karışan araçların çekiciyle yoldan kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Haliç Köprüsü'nde zincirleme kazada 5 araç birbirine girdi, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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