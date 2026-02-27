Haliç Tersanesi'nden Ankara'ya Yerli Baraj Temizleme Aracı... İbb Başkanvekili Nuri Aslan: "Memleketin Parasını Memlekette Tutuyoruz" - Son Dakika
27.02.2026 13:22  Güncelleme: 14:44
İBB Başkanvekili Nuri Aslan, Haliç Tersanesi'nde üretilen yerli baraj temizleme aracını inceledi. Aslan, aracın yurt dışından alınmasından daha ucuz ve kendi kaynaklarla üretildiğini vurguladı, memleketin parasını memlekette tutmaya yönelik çalışmaların önemine dikkat çekti.

(İSTANBUL) İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanvekili Nuri Aslan, atıl durumdan kurtarılarak yeniden faal hale getirilen Haliç Tersanesi'nde üretilen ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne teslim edilmeye hazırlanan yerli baraj temizleme aracını yerinde inceledi. "Biz yapmasaydık bu araç yurt dışından üç katı maliyetle alınacaktı" diyen Aslan, "Biz hem daha ucuza hem de kendi kaynaklarımızla bu yerli aracı ürettik. Memleketin parasını memlekette tutuyoruz" dedi.

İBB Başkanvekili Nuri Aslan, 570 yıllık tarihiyle dünyanın yaşayan en eski tersanelerinden biri olan Haliç Tersanesi'nde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) için inşa edilen ve baraj temizliğinde kullanılacak olan yerli üretim aracına dikkat çeken Aslan, projenin hem ekonomik hem de çevresel kazanımlarını paylaştı.

"İthalatın üçte bir fiyatına kendi kaynaklarımızla ürettik"

Aslan, 'üretimle direniş' mesajı vererek, "Bu gördüğümüz, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için üretmiş olduğumuz bir baraj temizlik aracı. Sadece Haliç Tersanesi'ni değil, ülkenin üretim gücünü ayağa kaldırmaya çalışıyoruz. Bu ülkede milyonlarca genç, şu an üniversiteyi bitirmiş evde oturuyor; bir sürü sanayicimiz, iş yerlerini kapatıp ülke dışına gidiyor; biz de inadına bu memlekette üretmeye, inadına bu memleketin parasını bu memlekette tutmaya çalışıyoruz. Biz bunu yapmasaydık Ankara Büyükşehir Belediyesi bunu yurt dışından alacaktı ve belki de bunun üç katı bir parayı yurtdışına ödeyecekti. Ancak biz hem daha ucuza hem de kendi kaynaklarımızla, yerli bir baraj temizleme aracı ürettik. Yakında Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne teslim edeceğiz" dedi.

"İBB, emekçinin ve üretenin yanında"

İBB'nin sosyal belediyecilik ve emek eksenli vizyonuna vurgu yapan Aslan, "İBB, kimsesizlerin kimsesi. İBB emekçilerin, alın teri dökenlerin de yanında, üretenlerin sanayicilerin, küçük ölçekli esnafın da yanında. Çünkü bir devlet kurumunun görevi, yurttaşlarının her şartta ve her koşulda yanında olmaktır. Dolayısıyla Haliç Tersanesi'nde çalışan tüm teknik ekibi, emeği geçen bütün arkadaşları kutluyor, tebrik ediyorum" dedi.

"Biz varız, bu ülkenin umudu var"

Haliç Tersanesi'nin tarihi misyonuna sahip çıktıklarını belirten Aslan, alanın ranta açılması yerine üretimle yaşatılmasının stratejik önemine değindi. Aslan, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Biz ülkeye öyle bir gözle bakıyoruz ki, ülkenin her kaynağını koruyoruz. Bıraksak buraya bir alışveriş merkezi, bir otel yapacaklardı. 'Haliç'te gemi üretilir mi? 570 yıllık tersane çalışır mı?' Bakın, işte çalışıyor ve üretiyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne barajları temizlemek için yerli bir araç üretmiş durumdayız. Barajlarımızı temizlemek, düzgün halde tutmak, atıklara karşı korumak için büyük bir mücadele veriyoruz. Çünkü milletimizin kullandığı her şey bizim sorumluluğumuzda, İstanbul bizim sorumluluğumuzda. 570 yıllık bir tersaneyi ayağa kaldırıp Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne yerli baraj temizleme aracı üretebiliyorsak yarın bu ülkenin ayağa kalkmaması için hiçbir sebep yoktur. Biz varız, bu ülkenin umudu var. Umut Silivri'de. Bu ülkeyi kimse terk etmesin, hep beraber başaracağız."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Nuri Aslan, İstanbul, Ekonomi, Güncel, Ankara, Haliç, Çevre, Son Dakika

