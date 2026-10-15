Halid Kazmar, İsrail cezaevlerinde en az 350 çocuk esir konusunda uyarıda bulundu - Son Dakika
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Halid Kazmar, İsrail cezaevlerinde en az 350 çocuk esir konusunda uyarıda bulundu

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Halid Kazmar, İsrail hapishanelerindeki Filistinli çocuk esirlerin durumunun gittikçe kötüleştiği uyarısında bulundu. Kazmar, Gazze saldırılarının başladığı tarihten bu yana 2 binden fazla çocuğun gözaltına alındığını, en az 350'sinin halen cezaevinde olduğunu belirtti.

İSTANBUL (AA) – Filistin Çocuk Hakları Merkezi Yürütme Direktörü Halid Kazmar, İsrail hapishanelerindeki Filistinli çocuk esirlerin durumunun gittikçe kötüleştiği uyarısında bulundu.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre Kazmar, Filistin'in Sesi Radyosu'na yaptığı açıklamada, çocukların tutulduğu hapishanelerde maruz kaldıkları işkence, aç bırakma ve tıbbi ihmalin boyutlarını ortaya koyan raporlara dikkati çekti.

Kazmar, insan hakları kuruluşlarının çocukların durumunu yerinde incelemek amacıyla cezaevlerine erişim sağlamada büyük zorluklar yaşadığını vurguladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının başladığı tarihten bu yana İsrail askerlerinin 2 binden fazla çocuğu gözaltına aldığını belirten Kazmar, en az 350 çocuğun halen İsrail cezaevlerinde esir olarak bulunduğunu kaydetti.

Kazmar, çocuk esirlerin durumunun gittikçe kötüleştiği ve endişe verici boyuta ulaştığı uyarısında bulundu.

İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin tırmanan saldırılarının çocuklar üzerindeki olumsuz yansımalarına değinen Kazmar, özellikle zeytin hasadı sezonunda baskıların arttığını ifade etti.

Kazmar, Filistinlilerin topraklarına ulaşmalarının engellendiğini, çiftçilerin ve ailelerinin tehdit ile şiddete maruz bırakıldığını belirtti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Halid Kazmar, İsrail cezaevlerinde en az 350 çocuk esir konusunda uyarıda bulundu - Son Dakika
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