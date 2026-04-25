Halikarnas Balıkçısı Bergama Vapuru'nda Anıldı

25.04.2026 10:28  Güncelleme: 12:48
(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, Halikarnas Balıkçısı olarak bilinen yazar Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın doğum gününü çocuklarla Bergama Vapuru'nda kutladı. "Merhaba Dünya, Merhaba Çocuklar" adlı etkinliğe katılan 120 çocuk, hem Körfez turu yaptı hem de Türk edebiyatının ve düşün dünyasının önemli isimlerinden Kabaağaçlı'yı tanıdı.

Halikarnas Balıkçısı olarak bilinen Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın 136'ncı doğum günü, İzmirli çocuklar tarafından tarihi Bergama Vapuru'nda kutlandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Kütüphaneler Şube Müdürlüğü organizasyonunda "Merhaba Dünya, Merhaba Çocuklar" adlı etkinlik, 120 çocuğun katılımıyla yapıldı. Ege'nin mavisine, insan sevgisine ve doğaya adanmış bir yaşamın izlerini taşıyan Halikarnas Balıkçısı'nın mirası, bu özel program aracılığıyla çocukların dünyasıyla buluşturuldu. Çocukların erken yaşta kültür ve sanatla tanışmalarını desteklemek amacıyla hazırlanan etkinlik, onların hayal gücünü besleyen, yaratıcı düşünme becerilerini geliştiren ve sosyal etkileşimlerini artıran çok yönlü bir deneyime dönüştü.

Program kapsamında sahnelenen etkinliklerde, vantrolog gösterisi ile Yüksel Ünal'ın müzikli masal anlatımı çocuklarla buluştu. Gün boyunca düzenlenen çeşitli etkinlikler ve sürpriz içerikler ile programın her anı çocuklar için keşif dolu anlara sahne oldu. Etkinlik süresince Bergama Vapuru ile İzmir Körfezi'nde gerçekleştirilen tur, çocuklara deniz kültürünü yerinde deneyimleme fırsatı da sundu.

Kaynak: ANKA

“Kutsal Banyo“ kaosa dönüştü, çok sayıda kadın cinsel tacize uğradı "Kutsal Banyo" kaosa dönüştü, çok sayıda kadın cinsel tacize uğradı
Bak sen şu işe Bankadan engelli maaşını alınca bir anda iyileşti Bak sen şu işe! Bankadan engelli maaşını alınca bir anda iyileşti
Öğretmenlerin merakla beklediği tarihler açıklandı Öğretmenlerin merakla beklediği tarihler açıklandı
Nehirde ilginç anlar Bu sefer balık değil bakın ne tuttular Nehirde ilginç anlar! Bu sefer balık değil bakın ne tuttular
ABD basınından çarpıcı iddia: İran savaşında kritik silah stokları ciddi şekilde azaldı ABD basınından çarpıcı iddia: İran savaşında kritik silah stokları ciddi şekilde azaldı
Akdeniz beşik gibi Peş peşe depremler korkuttu Akdeniz beşik gibi! Peş peşe depremler korkuttu

12:49
Yine aynı şehir yine aynı skandal: Vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler
Yine aynı şehir yine aynı skandal: Vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler
12:39
İçişleri Bakanlığı’ndan 81 ile okul güvenliği genelgesi
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile okul güvenliği genelgesi
12:20
Trump: İran, taleplerimizi karşılayacak bir teklif hazırlığında
Trump: İran, taleplerimizi karşılayacak bir teklif hazırlığında
12:10
Tanju Özcan’ın yattaki eğlence fotoğrafında adı geçen kadın ifade verdi
Tanju Özcan'ın yattaki eğlence fotoğrafında adı geçen kadın ifade verdi
10:59
CHP’li isim yıllar sonra anlattı Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ı övmüş: 40 yılda iyi bir iş yaptı
CHP'li isim yıllar sonra anlattı! Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ı övmüş: 40 yılda iyi bir iş yaptı
10:41
Bıyıkları dünya çapınca olay olan Orhan Avcı konuştu İşte gençlik hali
Bıyıkları dünya çapınca olay olan Orhan Avcı konuştu! İşte gençlik hali
