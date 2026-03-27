Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle 76 yaşında hayatını kaybeden eski AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Halil Aydoğan son yolculuğuna uğurlandı.

TBMM 22 ve 23'üncü dönem AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Aydoğan'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi, Dolmabahçe Camisi'ne getirildi.

Aydoğan'ın ailesi ve yakınları cami avlusunda taziyeleri kabul etti.

Cenaze törenine TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı ve Ahmet Baha Öğütken, Beyoğlu Kaymakamı Atakan Atasoy ile eski milletvekilleri ve çok sayıda kişi katıldı.

Yazıcı, cenaze törenindeki konuşmasında, Aydoğan'ın güzel sözleri hak eden, çok samimi bir kardeşi olduğunu dile getirerek, Aydoğan'a Allah'tan rahmet diledi.

Cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Aydoğan'ın naaşı, Hasdal Mezarlığında toprağa verildi.