Halil İbrahim Yılmaz: "Bir Şehrin Gerçek Gücü, O Şehirde Yaşayan Gençlerimizin Söz Hakkına Sahip Olmasıyla Ortaya Çıkar"

(ANKARA) - Ankara Kent Konseyi (AKK) Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, Başkent Gençlik Meclisi tarafından ikincisi düzenlenen "Model Başkent; Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Simülasyonu" programında yaptığı konuşmada, "Bu kürsüde alacağınız kararlar, yapacağınız tartışmalar ve ortaya koyacağınız fikirler; aslında nasıl bir şehirde yaşamak istediğinizi ve bu şehri nasıl geleceğe taşımayı hayal ettiğinizi göstermektedir. Bir şehrin gerçek gücü, o şehirde yaşayan gençlerimizin söz hakkına sahip olmasıyla ortaya çıkar. Katılımcı demokrasi, ancak sizlerin aktif katkısıyla anlam kazanır" dedi.

AKK Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, Başkent Gençlik Meclisi tarafından ikincisi düzenlenen "Model Başkent; Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Simülasyonu" programına katıldı. Yılmaz, program kapsamında yaptığı konuşmada, gençlerin kent yönetiminde söz sahibi olmasının önemine dikkat çekerek, şunları söyledi:

"Bizim, sizin hayata tutunmanızı engelleyen davranışlarımızı tedavi etmek için artık ikinci bir sorumluluğunuz daha var. Birbirini yok etmeye çalışan, aynı zamanda kendisini kahraman zanneden; bazen de değerleri birbiriyle çatıştıran, elle tutulamayan bir davranış bozukluğunu yenmek zorundayız. Topyekün biriktirdiğimiz bu davranış bozukluklarının bedelini ne yazık ki kentlerimiz ödüyor. Oysa bu şehir, dünyanın yıldızı olmaya adayken biz adım atmakta bile çekiniyoruz, korkuyoruz. İş yapanı itibarsızlaştırdığımız, cesareti kıran bir iklimde yeni bir kent nasıl inşa edilir? İşiniz zor, evet. Ama umudunuzu asla kaybetmeyin. Bu topraklar ruhla ve imanla yönetilir. Bu toprakları ayakta tutan şey, birbirimizi yeniden besmeleyle, inançla ve sevgiyle kucaklayabilme iradesidir."

Sevgili gençler, sizler yalnızca yarının değil, bugünün de söz sahibi bireylerisiniz. Bu kürsüde alacağınız kararlar, yapacağınız tartışmalar ve ortaya koyacağınız fikirler; aslında nasıl bir şehirde yaşamak istediğinizi ve bu şehri nasıl geleceğe taşımayı hayal ettiğinizi göstermektedir. Bir şehrin gerçek gücü, o şehirde yaşayan gençlerimizin söz hakkına sahip olmasıyla ortaya çıkar. Katılımcı demokrasi, ancak sizlerin aktif katkısıyla anlam kazanır."