Halil Şıvgın için vefatının ilk yılında HBV\'de anma programı düzenlendi

Eski Sağlık Bakanı Halil Şıvgın, vefatının birinci yılında anıldı.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (HBV), Ankara Stratejik Araştırmalar Vakfı ve Türk Dünyasında Dilde, Fikirde, İşte İş Birliğini Geliştirme Vakfınca, HBV Itri Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen anma programının açılış konuşmasını Şıvgın'ın eşi Prof. Dr. Hale Şıvgın ve HBV Rektörü Prof. Dr. Naci Bostancı yaptı.

Hale Şıvgın, eşinin, herkesle diyalog kurabilen birisi olduğunu belirterek, Bakanlık döneminde de kimseye ayrım yapmadan herkese hizmet götürdüğünü dile getirdi.

Şıvgın'ın Bakanlık döneminde ülkeye çok önemli hizmetleri olduğunu ifade eden Hale Şıvgın, "Türk dünyasıyla ilgili ilk çalışmaları sağlık alanında Halil Şıvgın imzaladı." dedi.

Şıvgın'ın sorunlara pratik çözümler getirebilen, öngörüsü yüksek, hızlı düşünen biri olduğunun altını çizen Hale Şıvgın, eşinin ailesi ve çocuklarına da düşkün olduğunu vurguladı.

HBV Rektörü Prof. Dr. Naci Bostancı ise Halil Şıvgın'ın topluma önderlik eden, devrimci özellikler taşıyan kişilerden birisi olduğunu dile getirdi.

Şıvgın'ın, sağlık alanında çok önemli işler yaptığını ve milletini çok seven bir insan olduğunu vurgulayan Bostancı, milleti sevmenin, akıl ve tutkuyu bir arada bulundurmayı gerektirdiğini ifade etti.

Programa eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, ATA Parti Genel Başkanı Namık Kemal Zeybek, Eski İçişleri Bakanı Murat Başesgioğlu, İYİ Parti Yozgat Milletvekili Lütfullah Kayalar ve Anadolu Ajansı İdari ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Enis Peru da katıldı.