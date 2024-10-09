Halk Ege Et Ürünleri Selçuk'ta Satışa Sunuldu - Son Dakika
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Halk Ege Et Ürünleri Selçuk'ta Satışa Sunuldu

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde açılan Halk Ege Et, Selçuk'ta ürün satışına başladı. Başkan Özlem Çerçioğlu, sosyal belediyeciliği yaymak ve vatandaşlara ekonomik hizmet sunmak için güç birliği yaptıklarını vurguladı.

09.10.2024 16:29  Güncelleme: 17:01
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(AYDIN)- Aydın Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde hizmete açılan ve daha sonra farklı şehirlerde hizmet veren Halk Ege Et'in satışları Selçuk'ta başladı. Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Farklı belediyelerimizle kurduğumuz iş ve güç birliği ile kazanan vatandaşlarımız oluyor. Sosyal belediyeciliği tüm Türkiye'ye yaymak için çalışmaya, vatandaşlarımıza güvenilir, kaliteli ve ekonomik hizmeti ulaştırmak için birlik olmaya devam edeceğiz" dedi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete açılan, güvenilir ve ekonomik ürünleri halka sunmayı amaçlayan Halk Ege Et'in ürünleri farklı şehirlerde de vatandaşlar ile buluşuyor. Aydın ve İzmir'de mağazaları bulunan, kaliteli hizmeti uygun fiyatlar ile vatandaşlara sunan Halk Ege Et ürünlerinin satışı Selçuk ilçesinde de başladı. Halk Ege Et'in Çine ilçesinde bulunan mezbahasında işlenen etler, Selçuk Belediyesi tarafından hizmete açılan Halk Mark-Et'te vatandaşlara sunuluyor.

"Belediyelerimizin güç birliği ile kazanan halkımız olacak"

Belediyelerin güç birliği ve ortak projeleri ile vatandaşlara uygun, kaliteli ve güvenilir hizmeti ulaştırmak için çalışmalarının süreceğini belirten Başkan Çerçioğlu, "Aydın'ımıza, hemşehrilerimize kazandırdığımız projelerimizi, hizmetlerimizi farklı il ve ilçelerde yaşayan vatandaşlarımız ile de buluşturuyoruz. Farklı belediyelerimizle kurduğumuz iş ve güç birliği ile kazanan vatandaşlarımız oluyor. Sosyal belediyeciliği tüm Türkiye'ye yaymak için çalışmaya, vatandaşlarımıza güvenilir, kaliteli ve ekonomik hizmeti ulaştırmak için birlik olmaya devam edeceğiz. El ele, omuz omuza vererek cumhuriyetimizi ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere koyduğu hedef doğrultusunda daha da ileriye taşıyacağız" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Halk Ege Et Ürünleri Selçuk'ta Satışa Sunuldu - Son Dakika

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