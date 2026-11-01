Halk Koşusu bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu

Haber: Beril KALELİ/Kamera: Hakan KAYA

(İSTANBUL) İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ve İBB Spor İstanbul tarafından düzenlenen İstanbul Maratonu'nun 48'incisi bugün gerçekleşti. Farklı kategorilerde koşuların yapıldığı etkinlikte Halk Koşusu renkli görüntülere sahne oldu. Her yaştan insanı ağırlayan etkinlikte kimi vatandaş köprüyü koşarak geçmeyi tercih ederken kimi çocuğuyla köprü üzerinde yürümenin keyfini çıkardı, kimi ise bir yandan yürürken bir yandan da torunu için pantolon ördü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ve İBB Spor İstanbul tarafından düzenlenen Türkiye İş Bankası İstanbul Maratonu, 48. kez koşuldu. Toplamda 42 bin 301 koşucu, sırasıyla Tekerlekli Sandalye, 42K, 15,5K, Kurumsal Koşu ve Halk Koşusu kategorilerinde yarıştı.

Programdaki son kategori olan ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişindeki başlangıç noktasından koşuya başlayan Halk Koşusu Dolmabahçe'de sonlandı. Kimi vatandaşlar köprüyü koşarak geçmeyi tercih ederken çok sayıda vatandaş köprü üzerinde yürümenin keyfini çıkardı, boğaz manzarasında hatıra fotoğrfları çekildi.

Halk Koşusu her yaştan vatandaşa ev sahipliği yaptı. ANKA'nın mikrofon uzattığı bir genç koşuya kuzenleriyle birlikte katıldığını aktarırken bir diğer genç ise etkinliğe iş arkadaşlarıyla katıldığını söyledi.

"ÇOCUKLARLA İLK DEFA KATILIYORUZ"

Etkinliğe küçük çocuklarıyla katılan pek çok vatandaş da vardı. Kimi köprüyü omzuna aldığı çocuğuyla yürüdü, kimi bebek arabasıyla yürüyüşe katıldı. Eşiyle 2 küçük çocuklarıyla birlikte yürüyen bir anne, "Daha önce katılmıştım ama çok yani 8 yıl önceydi. Çocuklar henüz yoktu. Çocuklarla ilk defa katılıyoruz. Özellikle abisi çok eğleniyor." şeklinde konuştu. Pusetteki çocuklarının ise biraz uykusuz olduğunu söyleyen baba da, "Bize çok uzun zamanda bir denk geliyor zaten böyle bir etkinlik. Kaçırmayalım dedik. Çok keyifli olacak diye düşündük ki öyle de oluyor zaten. Mutluyuz." dedi.

"ATATÜRK BU ÜLKEYİ GENÇLERE EMANET ETMİŞTİR, BEN DE GENÇLERE KATILDIM YÜRÜYORUM"

Elinde, üzerinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk portresinin yer aldığı Türk bayrağı ile yürüyen bir vatandaş ise, "Gençlerin peşinden gitmek gerekiyor. Atatürk bu ülkeyi gençlere emanet etmiştir. Ben de yaşım geçmesine rağmen gençlere katıldım, yürüyorum böyle." diye konuştu.

"MANZARANIN TADINI ÇIKARMAK ÇOK KEYİFLİ GELİYOR"

Bir vatandaş ise hayata geçirdikleri tekerlekli sandalye dans projesini temsil etmek üzere katıldığı etkinlik için İzmir'den geldiğini belirterek, "Çok mutluyum. Bütün metropol kentlerin arabalara teslim olduğunu düşününce şu an sadece insanın şu manzaranın tadını çıkarması çok keyifli geliyor" ifadelerini kullandı.

"TÜRK KADINININ AYNI ANDA HER ŞEYİ BAŞARABİLECEĞİNİ GÖSTERMEK İSTEDİK"

Eskişehir'den gelen bir grup kadın ise örgü örerek bir kıtadan diğerine yürüdü. Bir örgü atölyesi ekibi olarak etkinliğe katıldıklarını belirten kadınlar, "Türk kadınınıhn aynı anda her şeyi başarabileceğini göstermek istedik. Hem köprüde yürüyüşümüzü yaptık, hem örgülerimizi ördük" şeklinde konuştu. Kimisi bluz örerken kimisi de doğacak torunu için pantolonu ördüğünü belirtti.