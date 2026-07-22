Halk Oyunları Festivali Renkli Görüntülerle Devam Ediyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 36. Uluslararası Halk Oyunları Festivali sürüyor.

Festivalin ikinci gününde Atakum Çobanlı İskelesi'ndeki konserin ardından Bosna Hersek, Türkiye, Sırbistan, Slovakya, Bulgaristan, Adige Cumhuriyeti ve Moldova ekipleri geleneksel halk oyunlarını sergiledi.

Renkli kostümleri ve yörelerine özgü müzik eşliğinde sahne alan ekiplerin gösterisi, izleyicilerden alkış aldı. Katılımcılar da etkinliği ilgiyle takip ederek cep telefonlarıyla gösterileri görüntüledi.

Festivale Türkiye'nin yanı sıra Meksika, Sırbistan, Adige Cumhuriyeti, Rusya, Polonya, Bulgaristan, Bosna Hersek, Moldova, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Slovakya ve Gürcistan'ın halk oyunları ekipleri katılıyor.

Festival, 26 Temmuz'da sona erecek.