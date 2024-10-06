Halk Sağlığı Asistanları İzmir\'de Gezici Eğitim Semineri Gerçekleştirdi

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(İZMİR) - Türk Tabipleri Birliği'nin halk sağlığı alanındaki araştırma görevlilerine yönelik düzenlediği Gezici Eğitim Semineri'nin durağı, İzmir Büyükşehir Belediyesi PAKO Sokak Hayvanları Sosyal Yaşam Kampüsü oldu. Türkiye'deki 22 ayrı tıp fakültesinden halk sağlığı asistanları, Büyükşehir'in halk sağlığı ve hayvan refahı için yaptığı uygulamaları hem teorik hem de pratik olarak inceleme fırsatı buldu.

Türk Tabipleri Birliği tarafından, halk sağlığı araştırma görevlilerine yönelik her yıl düzenlenen Gezici Eğitim Semineri'nin bu yıl 35'incisi gerçekleştirildi. "Yerel Yönetimler ve Sağlık" olarak belirlenen seminer programı kapsamında Türkiye'deki 22 ayrı tıp fakültesinden halk sağlığı asistanları, PAKO Sokak Hayvanları Sosyal Yaşam Kampüsü'nü ziyaret etti. Programda İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Sinan Okçuoğlu ve Veteriner Hekim Ebru Tong tarafından halk sağlığı ve hayvan refahı için yapılan uygulamalara ilişkin sunum yapıldı. Veteriner Hekim Murat Aras ise katılımcılara PAKO Sokak Hayvanları Sosyal Yaşam Kampüsü'nü gezdirerek birimler hakkında bilgi verdi. Prof. Dr. Alpaslan Türkkan ve Prof. Dr. Pınar Okyay'ın eğitimden sorumlu öğretim üyeleri olarak yer aldığı programda; aşılama, ilaçlama, riskli hastalıklara karşı önleyici çalışmalar, veterinerlik hizmetleri de katılımcılarla paylaşıldı.

Tong: "Farkındalığın yüksek olması gerekiyor"

Veteriner Hekim Ebru Tong, "İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Halk Sağlığı Daire Başkanlığı olarak misafirlerimizi Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü birimlerimizden olan PAKO'da konuk ettik. Özellikle halk sağlığı yönünden veterinerlik hizmetlerinden bahsettik. Halk sağlığı ana bilim dalında uzmanlık yapan hekimlerimizin hem insan hem de hayvan sağlığı ile ilgili faaliyetler ve koruyucu hekimlik hizmetlerinin önemi ile ilgili farkındalıklarının yüksek olması gerekiyor. Biz bu gezici eğitimde belediyelerin buradaki önemine değindik. PAKO, hem sahiplendirme faaliyetlerinin yapıldığı hem de koruyucu tedavilerin, kısırlaştırmaların yapıldığı etkin merkezlerimizden biri. Konuklarımızın burayı görmelerini istedik. Kent yaşamında insanlarla hayvanlar arasındaki iletişimin en sağlıklı şekilde kurulacağı merkezlerden birinin de PAKO Sokak Hayvanları Sosyal Yaşam Kampüsü olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.

Türkkan: "PAKO'da çok profesyonel bir ekip var"

Uludağ Üniversitesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Alpaslan Türkkan da "Program kapsamında Türkiye'nin 22 ayrı tıp fakültesinden halk sağlığı asistanları ile kentlerimizi geziyoruz. Bu yılki temamız olan Yerel Yönetimler ve Sağlık, çok ilgi çeken bir konu. Biz de ekibimizi İzmir'de bir araya getirdik. PAKO'da çok profesyonel bir ekip olduğunu gördük. Alana çok hakimler. Gerçekten iyi bir birim oluşturulmuş" dedi.

Gezici Eğitim Semineri programı kapsamında Kadifekale Kadın Dayanışma Merkezi de gezildi. Seminer katılımcıları, İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi'nin yanı sıra Sağlıklı Yaşam ve Evde Bakım Şube Müdürlüğü ile Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nı da ziyaret edecek.