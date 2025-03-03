Halk TV Gazetecilerine Davada İlk Duruşma Yarın

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(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun düzenlediği basın toplantısında gündeme getirdiği bir bilirkişi ile ilgili TV haberini yayınlayan Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, Sorumlu Müdür Serhan Asker, Programlar Koordinatörü Kürşad Oğuz, Programcı Barış Pehlivan ve sunucu Seda Selek hakkında açılan davanın ilk duruşması yarın yapılacak. Sadece habercilik yaptığını vurgulayarak haberin sorumluluğunu üstlenen Suat Toktaş 33 gündür Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuluyor. Suat Toktaş ile arkadaşları hakkında hazırlanan iddianamede, toplam 55 yıl hapis cezası isteniyor.

TBB ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Saraçhane'de düzenlediği "Turpun Büyüğü" başlıklı basın toplantısında bir bilirkişinin kritik ve tartışmalı soruşturmalarda görevlendirildiğini belirterek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenmiş, "Sizin turp zannettikleriniz, bu milletin gönlünde zerre yer etmez. Sayın Cumhurbaşkanı; turpun büyüğü senin heybenden çıktı. Aslında işin çok kolay. Bu kadar heybe sırtında taşımana gerek yok. Bu kadar yük taşıyacağına, kendini sadece milletin sandıktaki vicdanına emanet ettiğin an rahatlayacaksın. Yastığa başınızı koyduğunuzda huzurla uyumak kadar güzeli yoktur" demişti.

Kamuoyu gündeminde ön sıralara çıkan o bilirkişiyle yaptıkları telefon görüşmesinin kaydını yayınlayan Halk TV'den 5 gazeteci hakkında soruşturma başlatılmıştı. Savcılık ve hakimlikte, haberin sorumluluğunu üstlenen ve sadece gazetecilik yaptığını belirten Halk TV Genel Yayın yönetmeni tutuklanırken, 4 gazeteci hakkında adli kontrol hükümleri uygulanmıştı.

İddianamede değişik suçlamalar yöneltildi

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca düzenlenip Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianamede Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, Sorumlu Müdür Serhan Asker, Programlar Koordinatörü Kürşad Oğuz, Programcı Barış Pehlivan ve sunucu Seda Selek için değişik hapis cezaları istendi.

Barış Pehlivan ile Kürşad Oğuz'a "kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaları kayıt etmek, yargı görevini yapanı etkileme, kayda alınan konuşmaların basın, yayın yoluyla yayınlanması" suçlamalarıyla 6 yıldan 14 yıla kadar, Toktaş, Seda Selek ve Serhan Asker hakkında ise "kayda alınan konuşmaların basın, yayın yoluyla yayınlanması, yargı görevini yapanı etkileme" suçlamasıyla 4 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası istendi. Gazeteciler hakkında ayrıca siyasi yasak istendi.

Mahkeme tarafından kabul edilen davanın ilk duruşması yarın 09.30'da görülecek. 54. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmayı çok sayıda basın mensubu, basın örgütü temsilcisi, siyasetçi ve Halk TV çalışanının takip etmesi bekleniyor.

"Bırakın tutuklamayı, gözaltına alınmalarını gerektirecek bir nitelendirmenin söz konusu olmadığı ortaya çıkmış oldu"

İddianameyle ilgili bir açıklama yapan Barış Pehlivan'ın avukatlarından Hüseyin Ersöz, "İsnat edilen suçlar, bu suçlara karşılık gelen ceza miktarı ve suç işleme kastıyla değil, 'güncel bir olaya dair' gazetecilik refleksiyle yapılmış olan haber gözönüne alındığında, bırakın tutuklamayı, gözaltına alınmalarını gerektirecek bir hukuki nitelendirmenin dahi söz konusu olmadığı net bir şekilde ortaya çıkmış oldu. Buna karşın Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş tutuklu, diğer gazeteciler hakkında ise ağır adli kontrol tedbirleri uygulanmaya devam etmekte" açıklamasını yapmıştı.