Halk TV'de İki Gazeteci Gözaltında - Son Dakika
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Halk TV'de İki Gazeteci Gözaltında

Barış Pehlivan ve Seda Selek, bilirkişiyi etkileme suçlamasıyla gözaltına alındı.

29.01.2025 17:47
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Halk TV yayınında "bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs" ve "kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Barış Pehlivan ve Seda Selek'in savcılık ifadelerine ulaşıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Halk TV yayınında, "bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesinin izinsiz kayda alınıp yayımlandığının, ayrıca bilirkişinin isminin hedef gösterilecek şekilde açıklanarak yargılamanın seyrini etkilemeye yönelik sözler sarf edildiğinin" tespit edilmesi üzerine başlatılan soruşturma sürüyor.

Pehlivan, savcılıktaki ifadesinde, olay günü İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun basın toplantısını takip etmek için belediyede bulunduğunu söyledi.

Toplantının ardından gazetecilik refleksiyle, İmamoğlu'nun açıklamasında adı geçen bilirkişiyi iddialara cevap vermesi amacıyla aradığını söyleyen Pehlivan, şöyle devam etti:

"Bu sırada yanımda kanal yöneticisi Kürşad Oğuz da vardı. Konuşmaya başladığımda telefonun sesi hoparlördeydi. Kürşad Bey'in gazetecilik refleksiyle herhangi bir eksiklik olmaması amacıyla görüşmeleri kayıt altına aldığını gördüm. Amacımız, bilirkişi ile yaptığımız görüşmeyi kelimesi kelimesine doğru aktarabilmekti ancak daha sonra bu kaydın Halk TV'de yayınlandığını öğrendim. Bunun canlı yayında o an için yayınlanacağını bilmiyordum. Kaldı ki bu görüşmeler yapılırken benim bu görüşmenin ses kaydını yayınlamak gibi bir amacım yoktu."

Seda Selek de ifadesinde, İmamoğlu'nun basın toplantısındaki açıklamalarının sunmuş olduğu programın konusu haline geldiğini, o an ne konuştuklarını tam hatırlayamamakla birlikte konuların kamuoyunu bilgilendirme amacı taşıdığını söyledi.

Program sırasında rejiden kendisine Pehlivan'ın ses kaydının yayına verileceğinin söylendiğini ifade eden Selek, rejiden kimden geldiğini hatırlamadığı bilginin ardından kaydın yayınlandığını belirtti.

Selek, yayın öncesinde ses kaydının varlığından ve yayınlanacağından haberi olmadığını savunarak, "Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. İBB Başkanı'nın açıklamasının benim yayın saatime denk gelmesi nedeniyle böyle bir durum gerçekleşti. Muhtemelen farklı bir saatte açıklama yapılsaydı başka bir arkadaşımız bu suçlamayla karşı karşıya kalacaktı." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Halk TV'de İki Gazeteci Gözaltında - Son Dakika

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