CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Projesi'nde çalışan göçmen işçilerin kötü çalışma koşullarını gündeme taşıdı - Son Dakika
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Projesi'nde çalışan göçmen işçilerin kötü çalışma koşullarını gündeme taşıdı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Projesi\'nde çalışan göçmen işçilerin kötü çalışma koşullarını gündeme taşıdı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Projesi'nde çalışan çoğu Afrika kökenli göçmen işçilerin yaşadığı kötü çalışma koşullarını TBMM gündemine taşıdı. Karasu, işçilerin ucuz, güvencesiz, sağlıksız ve ağır şartlarda çalıştırıldığını belirterek, bakanlığı önlem almaya davet etti.

25.04.2024 13:47
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(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Projesi'nde çalışan çoğu Afrika kökenli göçmen işçilerin yaşadığı kötü çalışma koşullarını TBMM gündemine taşıdı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Karasu, "Bir kamu projesinde ucuz, güvencesiz, sağlıksız ve son derece ağır şartlarda göçmen işçilerin çalıştırılmasıyla ilgili bakanlığı zaman yitirmeden tüm önlemleri almaya davet ediyorum" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Türkiye'yi Avrupa ülkeleriyle yüksek standartlı demir yolu bağlantısını sağlayacak Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Projesi'nde çok sayıda Senegal, Tanzanya gibi ülkelerden gelen Afrikalı göçmen işçilerin çalıştırıldığı, demiryolu şantiyesini haşerelerin basması nedeniyle sık sık karantinaya alındığı iddialarını Meclis gündemine taşıdı.

İşçilerin son derece ağır şartlarda çalıştırıldığına ilişkin şikayetlerin kendisine ulaştığını belirten Karasu, projenin ilk etabını oluşturan Çerkezköy Kapıkule arasındaki şantiyede Nepal, Tanzanya, Senegal gibi Afrika ülkelerinden gelen çok sayıda işçinin asgari ücretin de altında, günde 10 saati aşkın, mesai saatleri ve hafta sonu tatili olmadan keyfi olarak çalıştırıldığına dair bilgiler geldiğini söyledi. İşçi koğuşlarında tahtakurusu, hamam böceği gibi haşerelerin olduğu ve zaman zaman koğuşların karantinaya alındığına dair görüntülerin kendisine ulaştığını belirten Karasu, işçilerin tüm taleplerine rağmen önlemlerin alınmadığını ve güvencesiz olarak çalışmaya zorlandıklarını belirtti.

"ÖNLEM ALMAYA, DENETİM YAPAMAYA DAVET EDİYORUM"

TBMM Başkanlığı'na verdiği soru önergesi ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a iddiaları soran Karasu, mevzuata göre geçici koruma sağlanan yabancıların çalışma izni olmaksızın çalışamayacağını da hatırlatarak şunları söyledi:

"Gelen görüntüler işçilerin nasıl bir ortamda çalışmaya zorlandıklarını gösteriyor. Bakanlığı, zaman yitirmeden önlem almaya ve denetim yapmaya davet ediyorum. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bir süre önce 'Türkiye'nin daha fazla göçmen işçiye ihtiyacı var' demişti. Gayri resmi rakamlara göre ülkemizde göçmen işçi sayısı 10 milyonu buldu. Bir kamu projesinde ucuz, güvencesiz, sağlıksız ve son derece ağır şartlarda göçmen işçilerin çalıştırılmasıyla ilgili bakanlığı zaman yitirmeden tüm önlemleri almaya davet ediyorum" dedi.

"KAZA VE SORUNLARDAN KİM SORUMLU OLACAK?"

Soru önergesinde, Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Projesi'nde kaç işçi çalıştığını ve bu kişilerden kaçının Türk, kaçı yabancı işçi statüsünde olduğunun açıklanmasını isteyen Karasu'nun Bakan Işıkhan'a yönelttiği sorular şöyle:

"Bu projede çalışanlara yönelik denetim en son ne zaman yapılmıştır? Yapılan denetimin sonuçları nelerdir? Söz konusu projede yaşanabilecek iş kazası veya oluşacak sağlık sorunlarından kim ya da kimler sorumlu olacaktır? Tarafımıza ulaşan bilgiler, bakanlığınıza da iletildiği halde işlem yapılmadığı iddiası doğru mudur? Denetim sonucunda çalışma izni bulunmayan yabancı kişi ya da kişiler tespit edilmiş midir? Edilmiş ise bu kişiler hakkında yapılan işlemler nelerdir? Özelde Halkalı-Kapıkule Projesi gösterilmek üzere, önergenin yanıtlandığı tarih itibariyle ülkemizde kaç yabancı işçi çalışmaktadır? Bu kişilerin ülkelerine göre vatandaşlıkları nelerdir? Ülkemizde son 5 yılda kaçak göçmen işçi çalıştırdığı tespit edilen kaç iş yeri bulunmaktadır ve iş yerlerine hangi yaptırımlar uygulanmıştır?"

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Projesi'nde çalışan göçmen işçilerin kötü çalışma koşullarını gündeme taşıdı - Son Dakika

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