Halkapınar'da Baraj Patlaması Tatbikatı

Halkapınar\'da Baraj Patlaması Tatbikatı
21.04.2026 20:52
Konya'nın Halkapınar ilçesinde AFAD koordinasyonunda baraj patlaması tatbikatı gerçekleştirildi.

Konya'nın Halkapınar ilçesinde "Baraj Patlaması ve Tahliye Tatbikatı" gerçekleştirildi.

Konya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinasyonunda İvriz Barajı'nda gerçekleştirilen tatbikata, belediye, emniyet, jandarma ile sağlık ve sivil toplum kuruluşlarından çok sayıda ekip katıldı.

İvriz Sulama Barajı setinin yıkıldığı senaryoya göre, meydana gelen sel ve taşkın akıntısına kapılan 17 kişi kayboldu.

Tatbikat, ihbar üzerine sevk edilen AFAD, polis, jandarma ve sağlık ekiplerinin olay yerine ulaşmasıyla başladı.

AFAD, İl Emniyet Müdürlüğü ve Konya Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler, su altından ve su üstünde, jandarma ve gönüllü kuruluşlar ise baraj arazisinde arama, tarama, kurtarma ve tahliye çalışması yaptı.

Ekipler, senaryo gereği kaybolan ve mahsur kalan 11 kişiyi kurtarırken, 6 kişinin cansız bedenine ulaştı.

Tatbikata, 140 personel, 2 arama kurtarma köpeği, 3 bot, 3 drone ve 30 arazi aracı katıldı.

AFAD Konya İl Müdürü Ali İhsan Körpeş, katılımcılara verdikleri emek ve katkılarından dolayı teşekkür etti.

Tatbikat sonrası Konya İl AFAD Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Tatbikatın amacı deprem, yangın, sel ve benzeri beklenmedik acil durumlarda can ve mal kayıplarını en aza indirmek, personelin bilgi ve becerilerini geliştirmek, mevcut planların etkinliğini test etmek, kurumlar arası koordinasyon ve işbirliğini en üst seviyeye çıkarmak, kriz anlarında etkin kriz yönetimini sağlamaktır." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

Halkapınar, Acil Durum, Güvenlik, Güncel, Konya, AFAD, Son Dakika

Son Dakika Güncel Halkapınar'da Baraj Patlaması Tatbikatı - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Halkapınar'da Baraj Patlaması Tatbikatı - Son Dakika
